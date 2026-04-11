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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 11 de abril

Consulta la programación cultural y de ocio en nuestra guía de planes

Actuación de la Asociación Cultural Donaire en el teatro Colón.

Actuación de la Asociación Cultural Donaire en el teatro Colón. / Casteleiro.

RAC

Concierto y aniversario de A Parva

El establecimiento cumple cinco años y lo celebra con un concierto de Devalo.

13.30 horas. Terraza interior de A Parva (Mercado de San Agustín).

Celtas Cortos actúa en la Sala Pelicano

El grupo que le cantó al mes de abril llega a la ciudad para celebrar 40 años sobre los escenarios.

21.00 horas. Sala Pelícano (Los Cantones, Avenida do Porto, 3).

Evento de zumba para recaudar fondos

Doce monitores para una clase en la que se puede participar con un donativo a la ONG AIRE.

17.00 horas. Colegio Hogar de Santa Margarita (Rúa Valle Inclán, 1).

Vuelve el festival Dalle Donaire

La Asociación Cultural Donaire regresa al Colón con una cuidada selección de piezas musicales.

19.00 horas. Teatro Colón (Avenida de la Marina, n7A).

Feria de libros con taras en Galgo Azul

Bonita iniciativa para dar vida a aquellos libros que tienen alguna imperfección.

De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Galgo Azul (Av. Gramela, 16).

Jordi Cicely presenta su nuevo libro

El escritor presenta El verano que volvió Sherezade, una novela sobre su experiencia con el TOC.

19.00 horas. Fnac A Coruña (Plaza de Lugo, s/n).

Espectáculo de danza y muerte

Quiso negro explora la idea de muerte a través del movimiento mediante el uso ritual de patrones.

20.30 horas. Teatro Rosalía (Riego de Agua, 37).

Un show de ‘sketches’ con un dúo de humor

Alpilpil es un un show de sketches formado por Adrián Melero y Lucas Pulido.

19.00 horas. Sede Afundación (Cantón Grande, 8).

La Filmoteca programa cine con coloquio

Proyección de la película Adiós Cuba y participación [vía online] de su director, Rolando Díaz.

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20.30 horas. Filmoteca de Galicia (Durán Loriga, 10).

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