¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 11 de abril
Consulta la programación cultural y de ocio en nuestra guía de planes
Concierto y aniversario de A Parva
El establecimiento cumple cinco años y lo celebra con un concierto de Devalo.
13.30 horas. Terraza interior de A Parva (Mercado de San Agustín).
Celtas Cortos actúa en la Sala Pelicano
El grupo que le cantó al mes de abril llega a la ciudad para celebrar 40 años sobre los escenarios.
21.00 horas. Sala Pelícano (Los Cantones, Avenida do Porto, 3).
Evento de zumba para recaudar fondos
Doce monitores para una clase en la que se puede participar con un donativo a la ONG AIRE.
17.00 horas. Colegio Hogar de Santa Margarita (Rúa Valle Inclán, 1).
Vuelve el festival Dalle Donaire
La Asociación Cultural Donaire regresa al Colón con una cuidada selección de piezas musicales.
19.00 horas. Teatro Colón (Avenida de la Marina, n7A).
Feria de libros con taras en Galgo Azul
Bonita iniciativa para dar vida a aquellos libros que tienen alguna imperfección.
De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Galgo Azul (Av. Gramela, 16).
Jordi Cicely presenta su nuevo libro
El escritor presenta El verano que volvió Sherezade, una novela sobre su experiencia con el TOC.
19.00 horas. Fnac A Coruña (Plaza de Lugo, s/n).
Espectáculo de danza y muerte
Quiso negro explora la idea de muerte a través del movimiento mediante el uso ritual de patrones.
20.30 horas. Teatro Rosalía (Riego de Agua, 37).
Un show de ‘sketches’ con un dúo de humor
Alpilpil es un un show de sketches formado por Adrián Melero y Lucas Pulido.
19.00 horas. Sede Afundación (Cantón Grande, 8).
La Filmoteca programa cine con coloquio
Proyección de la película Adiós Cuba y participación [vía online] de su director, Rolando Díaz.
20.30 horas. Filmoteca de Galicia (Durán Loriga, 10).
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