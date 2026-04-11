Un niño de 10 años, hospitalizado tras ser atropellado a la salida del párking de As Conchiñas en A Coruña
El suceso ocurrió sobre las 21.00 horas de este sábado
A Coruña
Un niño de 10 años resultó herido en la noche de este sábado tras ser atropellado sobre las 21.00 horas a la salida del parking de As Conchiñas, en A Coruña. El menor fue trasladado al Hospital Materno-Infantil después del impacto, en el que sufrió una fractura en una pierna.
Según la información facilitada por la Policía Local, el niño cruzaba por una zona en la que no hay paso de cebra cuando se produjo el atropello. Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia para asistir al menor, que fue evacuado al centro hospitalario para recibir atención médica.
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