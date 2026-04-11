La Orquesta Sinfónica de Galicia viaja de A Coruña al Reino Unido y abre su gira británica con el público en pie en Bristol

La Orquesta Sinfónica de Galicia ofrecía anoche en Bristol el primer concierto de su gira por Reino Unido con gran éxito de asistencia y con el público en pie para aplaudir a los músicos que han viajado desde A Coruña para realizar en territorio británico un recorrido sin precedentes que les llevará durante los próximos días a escenarios de las ciudades de Birmingham, Basingstoke, Manchester, Londres, Nottingham y Sheffield.

El concierto de la OSG anoche en el Bristol Beacon ha sido la primera parada de esta gira que arrancaba este viernes con una buenísima acogida del público británico en un recital bajo la dirección de Roberto González-Monjas en el que la Sinfónica de Galicia interpretó un programa de gran riqueza y contraste, en el que dialogaron la tradición musical española y la elegancia del repertorio francés, en u na cita que contó además con la presencia del músico coruñés Rogelio Groba Otero, según informa el Ayuntamiento en una nota informativa en la que resume los momentos principales de la gala.

El repertorio

La velada arrancó con ‘Danzas meigas’ de Rogelio Groba --padre de Rogelio Groba Otero--, y el repertorio continuó con Suite nº 2 de ‘El sombrero de tres picos’ de Manuel de Falla antes de abordar el ‘Concierto de Aranjuez’ de Joaquín Rodrigo con la interpretación del afamado guitarrista Thibaut Garcia, antes del descanso.

La segunda parte comenzó con la suite de ‘Mi madre la Oca’, de Maurice Ravel y continuó con la ‘Sinfonía sevillana, op. 23’, de Joaquín Turina, antes de culminar con el ‘Bolero de Ravel’.

La gira de la OSG por Reino Unido

“Esta gira internacional supone uno de los grandes hitos culturales de Galicia en lo que va de siglo, además de ser un momento clave en la expansión de la formación que estamos impulsando desde el Gobierno municipal”, señala en un comunicado la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que acudirá el próximo día 15 al concierto de la OSG en Londres. “Con gran orgullo, la Orquestra Sinfónica de Galicia asume esta gira como un paso importante en su proyección internacional", subraya gerente de la OSG, Juan Antonio Cuéllar, que ensalza además que se trata de la primera gira de estas caracterísricas realizada por una orquesta profesional española en Reino Unido. "Representaremos a Galicia y a España con un repertorio que refleja la excelencia artística y la identidad que construimos desde A Coruña a lo largo de casi 35 años", añadió el gerente.

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La gira continuará en los próximos días con conciertos en las ciudades británicas de Birmingham, Basingstoke, Manchester, Londres, Nottingham y Sheffield.