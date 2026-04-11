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El PP acusa a la alcaldesa de A Coruña de abandonar Alvedro: "Eso sí es un insulto y una vergüenza"

La regidora criticó la oferta de la Xunta de aportar un máximo de 200.000 euros a subvencionar rutas al aeropuerto, y los populares le responden que las competencias son del Estado

El portavoz municipal del PP Miguel Lorenzo.

El portavoz municipal del PP Miguel Lorenzo. / LOC

RAC

La alcaldesa, Inés Rey, calificó este viernes de "insulto", "limosna" y "tomadura de pelo" la propuesta de la Xunta de aportar, como máximo, 200.000 euros para promocionar aerolíneas al aeropuerto coruñés de Alvedro; hasta ahora el Concello se ha estado ocupando de financiar convenios a través del Consorcio de Turismo, que este año reserva 1,9 millones para este fin. El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, le replicó este sábado que el "abandono" al que somete el aeródromo "sí es un insulto y una vergüenza".

De acuerdo con el líder del PP local, la regidora no ha "recuperado ninguna de las siete conexiones que perdió desde que es alcaldesa". Con Rey se establecieron convenios que están caducando sin renovación, y la pérdida de Málaga, Valencia y Londres supone una merma de 120.000 pasajeros. También la acusa de no recordar que "las competencias aeroportuarias son del Gobierno del Estado", que "ni coordina ni pone un euro para nuestro aeropuerto", y de no exigir la ampliación de la terminal recogida en el plan director pero para la que no hay fechas. En el pleno municipal de este jueves, PSOE y BNG se posicionaron a favor de que la Xunta coordine la política aeroportuaria gallega y establezca convenios de rutas, mientras que el PP pidió que lo haga el Concello.

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