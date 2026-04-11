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Talleres infantiles y divulgación este domingo en el mercado ecológico de la plaza de San Cristovo, en A Coruña

Dévalo Mel ofrece una charla sobre la miel cruda y sus propiedades

Clientes en un puesto en uno de los mercados ecológicos que organizó el Concello.

Clientes en un puesto en uno de los mercados ecológicos que organizó el Concello. / Iago López

RAC

La plaza de San Cristovo acoge este domingo, 12 de abril, una nueva edición del mercado ecológico que organiza el Concello en varios puntos de la ciudad, de manera itinerante. Además de puestos en los que se venden productos naturales, habrá un ciclo de actividades lúdicas y gratuitas, que incluyen, entre las 10.00 y las 15.00 horas, el espacio de dinamización infantil Arte do residuo. Entre las 11.00 y las 13.00 horas habrá una visita de Uskoruña, y de 11.30 a 12.30 horas se realizará el taller infantil de residuos Tulipáns de choiva. Tiene entrada gratuita, aunque hay que apuntarse en el propio mercado a partir de las 10.00 horas: durará una hora y la capacidad está limitada a las 15 personas.

A las 13.00 horas Dévalo Mel ofrece la charla informativa O lado vivo do mel: Mel cru, puro e poderoso, acerca del proceso de recogida de la miel cruda. También explicará sus propiedades y su origen, desde la acción de las abejas hasta el envasado para consumo humano. El próximo 19 de abril el mercado se celebrará en el Campo da Leña.

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