La tapa que conquista A Coruña desde hace más de 40 años: "Está el Dépor, la Torre y luego nosotros"

Pocas veces una tapa acaba rebautizando al local que la sirve. Pero eso es, precisamente, lo que ha ocurrido en una tasca de la calle Barrera, a la que casi nadie llama por el nombre que sus fundadores le pusieron hace ya 46 años.

En los 80, cuando Manolo Carro y Marisol Parafita abrieron las puertas de su establecimiento, quisieron hacerle un guiño a la jarana y escogieron A Troula. Hoy, en el toldo y con letras bien grandes, aparece el que probablemente sea el letrero que pasará a la historia: el Cocodrilo, la receta que le ha dado al bar su merecida fama en A Coruña.

"Está el Dépor, la Torre de Hércules y luego nosotros. La Bombilla ya queda después", dice de broma Carro, que sigue bajando al local a pesar de su jubilación. En el establecimiento, dirigido hoy por tres antiguos clientes, no ha cambiado nada respecto a sus días tras la barra. Y mucho menos su producto estrella, un pincho de croca y patatas fritas que enamora como solo llegan a hacerlo las cosas caseras y simples.

Así es el Cocodrilo, la tapa que hace peregrinar a media A Coruña

El cocodrilo: tapa que conquista A Coruña desde hace más de 40 años. / Carlos Pardellas

"El Cocodrilo es una tapa muy sencilla, pero está preparada con cariño. El filete está muy bien hecho y, las patatas, muy bien cuidadas", explica Loren Otero, copropietario del establecimiento junto a Sergio Pérez y José María Quintela. Como en todo, eso sí, hay algún truco, tal y como les enseñó Marisol Parafita hace tres años. "Cuando hicimos el traspaso, nos tuvo un par de meses explicando el corte y la receta para que fuera exactamente igual. El Cocodrilo tiene su clientela fiel y nos gusta ser continuistas, porque lo que funciona no hay que cambiarlo", asegura.

Es por eso por lo que siguen usando las patatas de Carballo y midiendo con paciencia los tiempos y la cantidad de aceite para freírlas. La fama del local, ya muy conocido, también les ha acompañado en esta nueva etapa, aunque "el marketing del nombre" es el verdadero reclamo para los curiosos que se acercan desde fuera del territorio gallego.

Una de las situaciones que más divierte a Otero es la confusión a la que se presta y que hace dudar a algunos clientes sobre la procedencia real de la carne. "Los que son de aquí ya lo saben, pero los que vienen del resto de España o del extranjero preguntan si es cocodrilo. Y, a veces, les hacemos la broma", cuenta entre risas el gerente del local, que también se ha hecho, junto a sus socios, con la histórica tasca O Tarabelo.

En temporada baja, cuando el ambiente es más propicio para experimentar, los tres compañeros retroalimentan las cartas de ambos locales, aumentando la oferta gastronómica de A Troula. Platos tradicionales como las albóndigas, la ensaladilla y el queso con anchoas se unen así a la histórica carta del Cocodrilo, donde también triunfa entre los comensales el chorizo con patatas y el rollito de jamón y queso.

Entre una y otra comanda, vigilando todo con ojo experto, se encuentra Gustavo, otro de los responsables de que la tradición del local se mantenga. El encargado ya ocupaba su puesto cuando Manolo y Marisol estaban al frente del negocio y los actuales dueños eran solo tres aficionados más a la carne con patatas.

Entre tapa y tapa, Loren, Sergio y José María se hicieron amigos de los propietarios, que ya estaban pensando en jubilarse. "Les dijimos que, si nos pasaban el negocio, íbamos a mantenerlo igual. Mucha gente le tiene cariño y es un icono para varias generaciones", explica Otero, que nota ese éxito especialmente en los meses estivales.

Es entonces, en verano, cuando la clientela "se quintuplica" y A Troula se convierte en una "olla a presión" constante. El de este año será el tercero, -uno, esperan, de muchos-, porque los dueños tienen claro lo que significa el Cocodrilo para A Coruña: "un negocio de toda la vida" en el que harán todo lo posible para que "no desaparezca".