El telegrafista que resiste en una casita entre los altos edificios de Pérez Ardá: "Han venido varios a preguntar… pero no, no la vendo"

Entre bloques de varias alturas, en la avenida Alcalde Pérez Ardá, una pequeña casa blanca rompe la rutina urbana. Destaca por su tamaño pero también por su historia. Dentro bien podría vivir el ancianito de Up! y en cualquier momento salir volando cargado de globos, pero no. En este singular inmueble vive Manuel Lourido, extelegrafista, marino durante años y ahora protagonista silencioso de una de las imágenes más inesperadas de la ciudad. "Yo vivo aquí tranquilamente", dice, como si no hubiese nada extraordinario en su situación. Pero lo hay. Su casa, baja y rodeada de edificios mucho más recientes, parece detenida en otro tiempo. Y, en cierto modo, lo está.

Antes de asentarse en este rincón de A Coruña, Manuel pasó buena parte de su vida en el mar. "Estuve navegando desde los 23 años, en barcos extranjeros", recuerda. Su trabajo como telegrafista lo llevó lejos de Galicia durante años, conectado al mundo a través de señales en código morse y comunicaciones en alta mar. Después, su vida continuó lejos de aquí: "Estuve en Las Palmas doce años".

Inés Vicente Garrido

Ese recorrido, marcado por el movimiento constante, terminó desembocando en un lugar fijo. Tras su regreso a Galicia y varios cambios personales, encontró en esta casa algo que no había tenido durante años: estabilidad.

"Volví para A Coruña… y me vine para aquí. Compré un bajo en la calle Méjico, 5 izquierda y me dijeron que también me pertenecía esto. La que me lo vendió me dijo que podía ser un trastero para bicicletas o un solario", comenta entre risas. El espacio estaba deteriorado, lejos de ser habitable. "Estaba muy mal… lo arreglé yo solo. Hice para que fuera un apartamento", aclara.

A Manuel no le gustan los ascensores, es por ello que prefiere vivir en su casa baja donde no depende de un elevador. "Aquí tengo dos plantas con unas escaleras, tengo un baño abajo y varias habitaciones", explica convencido de que su pequeña vivienda "es mejor que los edificios muy altos" que lo rodean.

La posible demolición

Según las escrituras, el edificio colindante data de 1935, antes de la guerra, aunque su casa podría ser incluso anterior. "Esto es bastante más antiguo todavía", asegura. Durante los años el catastro muestra como el espacio residencial del bajo aumentó de los 59m2 a los 137 actuales que incluyen la superficie construida en la calle Méjico,5.

Los procesos urbanísticos no lograron hacerla desaparecer. "Me dijo el antiguo propietario que hubo un juicio para demolerla hace años… pero al final le dieron una retrocesión", explica sobre un episodio que permitió que la casa siguiera en pie mientras el entorno se transformaba por completo.

Manuel Lourido, en la puerta de su casa que sobrevive entre los edificios en la avenida Alcalde Pérez Arda / LOC

Hoy, ese pasado convive con el presente en forma de contraste. A un lado, bloques de viviendas; al otro, una casa baja con jardín. "Preguntan mucho cuando estoy fuera", reconoce sobre los vecinos y curiosos que se sorprenden al verla. También han intentado comprarla. "Sí, han venido varios a preguntar… pero no, no la vendo. Yo no me voy de aquí, vivo bien", clarifica.

El Ayuntamiento llegó a regularizar la situación de la vivienda. "Una vez fui hasta allí y me dieron el número 12", comenta. Un gesto administrativo que convirtió oficialmente en dirección lo que ya era, de facto, su hogar. Manuel Lourido ha encontrado en este pequeño espacio algo parecido a un puerto definitivo. "Estoy contento aquí, tengo mis plantas que voy cuidando y mi vida", repite. Y, de momento, no piensa moverse.