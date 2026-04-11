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El tiempo hoy en A Coruña: La Xunta activa la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral

Decreta la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el mar en los municipios afectados

Un hombre observando el fuerte oleaje en el Orzán

Un hombre observando el fuerte oleaje en el Orzán / Iago López

RAC

Galicia pasa en solo 24 horas de un tiempo típico del verano a la calefacción e incluso la nieve. Tras un dos días con el mercurio por encima de los 25 grados y en algunas localidades se alcanzaron los 30º, la comunidad afronta este fin de semana un brusco giro del tiempo que incluso ha llevado a la Xunta a activar este sábado la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral.

El empeoramiento comenzará a media tarde en el noroeste y oeste de la provincia de A Coruña y se irá extendiendo al resto de la costa a partir de la medianoche, con alerta naranja mar combinada del noroeste y olas que podrán alcanzar los seis metros, según la previsión de la Aemet.

Ante esta situación, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ha decretado la suspensión de toda la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el mar en los municipios afectados, que pueden consultarse en la página web Deporte Galego, al tiempo que ha pedido extremar la precaución y evitar zonas especialmente peligrosas como diques o paseos marítimos. También recomienda reforzar la seguridad en cualquier actividad náutica y revisar los cabos y amarres de las embarcaciones.

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El aviso por temporal costero fue trasladado ya a ayuntamientos, diputaciones, servicios de emergencia, voluntarios de Protección Civil y clubes náuticos a través del 112 Galicia.

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