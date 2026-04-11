Triplete en el coliseum de A Coruna: tres conciertos consecutivos en una semana

Hijos de la Ruina, Viva Suecia y Operación Triunfo estarán la próxima semana en el Coliseum de A Coruña en tres noches consecutivas de música, con las últimas entradas a la venta en línea y en el despacho de billetes de la plaza de Ourense. Si en el momento de la actuación aún quedan pases disponibles, se podrán comprar en el propio recinto, en el que el grupo madrileño Hijos de la Ruina actuará el viernes. El trío, formado por Natos, Waor e Recycled J, regresa a los escenarios tras un largo parón, con un gran tour que recorre las grandes ciudades de España.

Viva Suecia toma el relevo el sábado con su gira de gran formato Hecho en tiempos de paz. La banda murciana de rock alternativo trae los temas de su último álbum, uno de sus trabajos más ambiciosos, combinados con los grandes hitos de su carrera. Y el broche del fin de semana correrá a cargo del fenómeno televisivo Operación Triunfo, que subirá al escenario del Coliseum a las 16 voces protagonistas de su edición de 2025, entre ellas la del coruñés Tinho. Presentará u show especialmente diseñado para grandes recintos.

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“A Coruña volve a amosar o seu músculo cultural e musical programando tres espectáculos de artistas cun grande éxito de público. Esta selección de artistas que actúan na cidade cada mes é froito do traballo constante do Goberno de Inés Rey para que A Coruña sexa parada obrigatoria nas súas xiras”, indicó Gonzalo Castro, concejal de Cultura e Turismo.