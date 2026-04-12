"Ahora sé que mi despedida no será en balde": siete solicitantes de eutanasia que pidieron donar sus órganos permitieron realizar 27 trasplantes en A Coruña

"España es el primer país del mundo en cifras de donación y trasplante, y todo gracias a que el sistema es súper transparente y súper garantista. Todos los procesos se hacen con luz y taquígrafos, se pueden auditar, y aquí no hay nada oscuro ni ningún tipo de doble intención", insiste en "dejar muy claro" el doctor Fernando Mosteiro, coordinador de Trasplantes del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), al explicar cómo se lleva a cabo el procedimiento de la donación de órganos cuando una persona que solicita la prestación de ayuda para morir --es decir, la eutanasia--, ha manifestado, previamente, su voluntad de ser donante.

Desde la aprobación en el Congreso de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), el 18 de marzo de 2021, y su entrada en vigor, el 25 de junio de ese mismo año, siete ciudadanos que se acogieron a su derecho de solicitar la prestación de ayuda para morir en A Coruña y que, en paralelo, expresaron, también, su deseo de ser donantes de órganos, posibilitaron la realización de 27 trasplantes en el Chuac, apunta el doctor Mosteiro, quien hace hincapié en que, en todos los casos, se trata de dos procesos "completamente diferentes y totalmente independientes", que "nunca, nunca se juntan", y que solo convergen en su finalidad última de cumplir la voluntad del paciente al final de la vida.

"Los coordinadores de Trasplantes no entramos en si la persona ha pedido la prestación de ayuda para morir o en si ha fallecido por una hemorragia cerebral en la UCI: son dos donantes de órganos. Y solo contactamos con la persona (en el primer caso) o con la familia (en el segundo), cuando la decisión ya está clara", destaca el doctor Fernando Mosteiro

"Los coordinadores de Trasplantes no entramos en si la persona ha pedido la prestación de ayuda para morir o en si ha fallecido por una hemorragia cerebral en la UCI: son dos donantes de órganos. Y solo contactamos con la persona (en el primer caso) o con la familia (en el segundo), cuando la decisión ya está clara. Es decir, cuando el ciudadano que ha pedido la prestación de ayuda para morir ha presentado las dos solicitudes que requiere el procedimiento, en los tiempos que marca la LORE, y se las han aprobado, o cuando la situación clínica del paciente que está ingresado con la hemorragia cerebral es irreversible. Por tanto, cuando ya no hay vuelta atrás. Y nos limitamos a informar sobre el derecho que todos tenemos de ser donante de órganos. Nada más", enfatiza el coordinador de Trasplantes del Chuac, antes de pormenorizar los pasos que se siguen, a partir de ese momento, cuando la persona que manifiesta su deseo de ejercer el derecho a donar es solicitante de eutanasia.

En el hospital y por vía endovenosa

"La prestación de ayuda para morir se puede llevar a cabo en el domicilio o en el hospital, y la medicación se puede administrar de dos maneras: por vía oral, de modo que la propia persona ingiera un fármaco que le va a causar la muerte, o por vía endovenosa, es decir, que reciba el medicamento, mediante una inyección, a través de las venas", explica el doctor Fernando Mosteiro, quien subraya que, "para poder ser donante de órganos", es condición sine qua non que el procedimiento "se realice en el hospital, mediante administración endovenosa".

"Esta es la primera información que hay que trasladar a la persona que pide ser donante en esa circunstancia: querer recibir la prestación de ayuda para morir en su casa y ser donante de órganos es incompatible", destaca el coordinador de Trasplantes del Chuac, consciente de que, cinco años después de la aprobación de la LORE, muchas personas que solicitan la eutanasia desconocen que pueden ser donantes, si es que así lo desean.

El doctor Fernando Mosteiro, coordinador de Trasplantes del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). / Carlos Pardellas

"Todavía hay mucho desconocimiento"

"Piensan que la dolencia que les ha llevado hasta ese punto --Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), tetraplejia, etc.-- es una contraindicación, pero no tiene por qué ser así. De hecho, estoy convencido de que hay personas que dirían que sí a la donación y que, por ignorancia o porque no han sido informadas, solicitan la prestación de ayuda para morir sin acabar siendo donantes de órganos. Pero, insisto: creo que hay que ser muy garantistas, y que la gente tiene derecho a ser informada, o no, si es lo que prefiere. No creo que haya que forzar más ni buscar que la donación de órganos sea una salida para la prestación de ayuda para morir. Hay gente que, por desgracia, está padeciendo enfermedades graves, irreversibles y con un gran sufrimiento al que quieren poner fin, y ya está. No hay que darle más vueltas a esto. Si algunas de esas personas quieren recibir información y ser donantes de órganos, hay que informarles. Y, en caso de que puedan serlo, pienso que tienen que seguir para adelante con el proceso. Aunque sí, es verdad que todavía hay mucho desconocimiento", reitera.

Noticias relacionadas

"Hay gente que, por desgracia, está padeciendo enfermedades graves, irreversibles y con un gran sufrimiento al que quieren poner fin, y ya está. No hay que darle más vueltas a esto. Si algunas de esas personas quieren recibir información y ser donantes de órganos, hay que informarles", considera el coordinador de Trasplantes del Chuac

"De hecho, cuando yo mismo informé a una de las personas que solicitaron la prestación de ayuda para morir y manifestaron su deseo de ser donantes de órganos de que no había contraindicaciones para serlo, me dijo: 'Me has hecho la persona más feliz del mundo, porque creí que mi despedida iba a ser en balde. Ahora sé que me voy dejando un gran legado para otras personas'", traslada el coordinador de Trasplantes del Chuac, al rememorar una situación vivida con "uno de esos siete ciudadanos" que pidieron la eutanasia en A Coruña y que, "finalmente, donaron sus órganos", antes de aclarar otra cuestión esencial: ambos procesos [la prestación de ayuda para morir y la donación de órganos] se pactan, hasta el último detalle, con las personas que los solicitan y sus familiares. "Cómo se lleva a cabo el ingreso en el hospital, qué día se hace, de qué manera... Se respeta al máximo lo que ellos quieran", insiste.