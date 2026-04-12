El director y tres músicos de la Orquesta Sinfónica, con sede en A Coruña, se apuntan a una carrera durante su gira británica

La Orquesta Sinfónica de Galicia, con sede en A Coruña, está de gira por Reino Unido, y cuatro de sus integrantes han aprovechado para apuntarse a una carrera. El director titular, Roberto González-Monjas, participó este domingo junto a los músicos Nicolás Gómez Naval, Álex Salgueiro y David Villa en la Lightning Bolt 10K.

Los cuatro completaron la carrera en plena campiña inglesa, entre el concierto ofrecido este sábado por la orquesta en Birmingham y la actuación en la noche del domingo en Basingstoke. Fue la primera carrera de este tipo para Roberto González-Monjas y también para David Villa.