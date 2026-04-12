Noxem y Tentáculo Rock resultan ganadores del concurso ‘Quero Cantar’ 2026
El Teatro Colón de A Coruña colgó el cartel de completo este domingo para presenciar la gran final de la novena edición de este certamen de música infantil y juvenil en gallego
El talento juvenil e infantil de Galicia se ha hecho notar este domingo en A Coruña tras el éxito de la gala final de la novena edición de 'Quero Cantar'. El certamen, organizado por la Diputación de A Coruña con el objetivo de promocionar el uso de la lengua gallega y la creatividad musical, reunió en el Teatro Colón de A Coruña a seis grupos finalistas que defendieron sus propuestas ante un jurado compuesto por jóvenes con formación musical. Tras una intensa tarde de actuaciones, las bandas Tentáculo Rock y Noxem se alzaron con el primer puesto en sus respectivas categorías.
En la modalidad infantil, dirigida a artistas de hasta 12 años, la victoria fue para el grupo de Ames Tentáculo Rock gracias a su enérgica pieza Vou a cento vinte. La banda, formada originalmente en la escuela unitaria de Ortoño, convenció al jurado con una propuesta de rock sólido que les permitió superar a O Mar dos Sentimentos, que obtuvo la segunda posición con la canción Nada pode pararme, y a Libres, que cerró el podio en tercer lugar con su tema Quero brillar coma ti.
Por su parte, la categoría juvenil, que abarca las edades entre los 13 y los 16 años, coronó al grupo vigués Noxem y su canción Espertar. El cuarteto, nacido en las aulas del IES Alexandre Bóveda, presentó una propuesta con tintes de metal y grunge con la que lograron imponerse a Tha Filez, clasificados en segundo lugar con la pieza ‘Rebelión’, y a Son da Lúa, que consiguieron el tercer puesto con la composición O meu mozo virtual.
Los ganadores del certamen se llevaron importantes premios para impulsar sus incipientes carreras. Ambos grupos grabarán una maqueta en un estudio profesional, producirán un videoclip y recibirán 1.500 € en material musical. En el caso específico de Noxem, el premio se completa con un ambicioso programa formativo que incluye tutorías con artistas consagrados, una residencia de convivencia para la creación de nuevos temas y talleres prácticos sobre la industria musical.
Durante la entrega de premios, la responsable de Cultura de la Deputación, Natividade González, destacó el compromiso de la institución con este concurso, que ya camina hacia su décimo aniversario en 2027. González aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo constante de familias y docentes, subrayando que este evento es ya una plataforma esencial para garantizar el relevo generacional de la música gallega contemporánea.
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