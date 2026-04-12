Casi ocho de cada diez colegios de A Coruña no cubren plazas: las solicitudes centro a centro

Los sistemas de baremo para determinar la plaza de un niño en los colegios son cada vez menos útiles. Los criterios puntuables como disponer de un hermano en el centro, la proximidad con la escuela o la renta resultan innecesarios, en la mayoría de escuelas de A Coruña, al no completar las plazas ofertadas para el primer año de Infantil, el primer año de escolarización. De 36 colegios de la ciudad, solo nueve tendrán que baremar al haber recibido más solicitudes de matrícula que plazas ofertadas, siendo cuatro públicos, y cinco concertados o privados. "Se debe al índice tan bajo de natalidad que llevamos sufriendo los últimos años", señala el presidente de la Asociación de Directores de Colegios Públicos de A Coruña, Leonardo Pastor.

Aun con la rebaja de las ratios en las aulas —de 25 a 20 alumnos por grupo— el pasado 2024, el 75% de los centros de enseñanza coruñeses no llegarán a esa cifra con el alumnado de 3 años para el próximo curso escolar; es decir, 27 de los 36 totales no han cubierto todas las plazas. Con datos que no han parado de disminuir en los últimos cursos, solo hay lista de espera para nueve de las escuelas locales, frente a las diez de 2024 y las 17 de 2023. El listado provisional de admitidos será público el 24 de abril y el definitivo, el 15 de mayo.

Menor ocupación en los públicos

En 21 de los 25 colegios públicos —el 84%—, la oferta supera la demanda. Los cuatro con más demanda que oferta son de línea 1; esto es, con un máximo 20 alumnos por aula. El Zalaeta encabeza la lista, con 29 solicitudes recibidas, mostrando un leve descenso respecto a las 32 del curso anterior. El de Prácticas y Labaca empatan con sus 23 solicitudes, superando el primero en siete las del año anterior, y manteniéndose el segundo. El colegio más pequeño de A Coruña, el José Cornide, rebajó de 10 a 6 los huecos ofertados, bajando también las peticiones de 15 a 11.

Visualización de la tabla sobre el proceso de admisión en Educación Infantil en colegios públicos para el año 2026-27.

El desequilibrio es menor en los centros concertados y privados. De los 11 encuestados, cinco sí completan su cupo, superándolo incluso: las Franciscanas Sagrado Corazón rebasan en cinco las 40 plazas ofrecidas; el Calasanz recibió 64 aplicaciones para las 60 vacantes; el Liceo La Paz 111 para 100 huecos; el Obradoiro también tiene lista de espera al haber ocupado las 50 ofertas, igual que la Compañía de María, que recibió unas 70 solicitudes para 60 plazas.

Visualización de la tabla sobre el proceso de admisión en Educación Infantil en colegios concertados y privados para el año 2026-27.

"Desde nuestro punto de vista, se debe al índice tan bajo de natalidad que llevamos sufriendo los últimos años", declara Leonardo Pastor. Con todo, y en comparación con años anteriores, Pastor observa una ligera remontada. "El índice de natalidad también va en tendencia creciente. No es muy significativa, pero hay un pequeño repunte, y ese pequeño repunte también se nota este año en la matrícula", añade. El número reducido de alumnos por aula se traduce en una atención más personalizada: "El nivel de mejora en la calidad de la enseñanza es notoria, no es igual dar clase a 25 niños que a 20, o a 18, o a 16. Evidentemente, hay una mayor dedicación individualizada a los alumnos", explica.

Esta recuperación que menciona Pastor se observa en ocho de los 36 colegios encuestados con respecto al anterior período escolar: el Concepción Arenal subió de 28 a 32 solicitudes; el María Barbeito de 34 a 38; el de Prácticas de 16 a 23; el Sal Lence de 8 a 14; el Torre de Hércules de 5 a 8; el Liceo La Paz de 103 a 111; el Montegrande de 10 a 17, y el Emilia Pardo Bazán de 24 a 33 —centro que registra la mayor subida, frente al Wenceslao Fernández Flórez, en el otro extremo de la lista, con una caída de 26 solicitudes—.