La parada de bus metropolitano de Entrexardíns, en A Coruña, se desplaza este lunes a las proximidades de Correos

La parada de buses metropolitanos de Entrexardíns se traslada este lunes 13 de abril a la calle Alcalde Manuel Casás, cerca de Correos, porque la primera vía se cierra al tráfico como parte de las obras de reforma de los Cantones. El resto del tráfico, indica el Concello, se mantiene como hasta ahora en ambas direcciones, tanto en el Cantón Grande como en el Pequeño, y las zonas de carga y descarga seguirán en la Rúa Nova y Durán Loriga.

La nueva parada está situada a unas pocas decenas de metros de distancia, pero un total de 102 líneas metropolitanas se verán afectadas por este cambio. De acuerdo con datos de la Xunta, en 2024 se subieron a esa parada 731.342 viajeros, que subieron a 753.524 el año pasado. Es decir, más de 2.000 por día.

Entrexardíns pasará a ser peatonal, con una obra que, de acuerdo con el Ayuntamiento, busca avanzar en la unión de las dos mitades de los Jardines de Méndez Núñez, y aportar «unidad y coherencia estética al conjunto», además de facilitar la movilidad a pie. Se crearán un recorrido que formará «un paseo orientado a la entrada del puerto», dentro de una actuación que llegará hasta el trecho final de Santa Catalina.

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Según defiende la alcaldesa, Inés Rey, «estamos xa moi preto de ter uns Cantóns totalmente novos, con un proyecto que, «mantendo a esencia histórica desta localización icónica, responda as demandas dunha cidade moderna». La regidora señala que la transformación de Entrexardíns supone un «abrazo entre as dúas metades de Méndez Núñez y es «unha parte fundamental e un novo paso importantísimo para estas obras». La remodelación de los Cantones, de acuerdo con el Concello, ya ha actuado sobre más de 12.000 metros cuadrados de pavimento.