¿Se rodará 'Jurassic Park' en A Coruña? Así lo señalan los vecinos de Novo Mesoiro

“Aquí se rodará próximamente Jurassic Park”. La imagen, captada en A Coruña, en el barrio de Novo Mesoiro, ha despertado las sonrisas de los vecinos, al jugar con la idea de que el barrio pueda convertirse, aunque sea en tono irónico, en escenario de una superproducción de dinosaurios por su falta de mantenimiento.

El cartel apunta, en clave satírica, el mal estado de algunos espacios urbanos de la zona, donde la vegetación crecida y la falta de mantenimiento pueden dar pie a comparaciones con la famosa saga cinematográfica. En ese contexto, las quejas no son nuevas. El presidente de la asociación vecinal, Víctor Lámela reclamaba hace unas semanas más cuidados en la zona en declaraciones a este medio: “La basura está bien, pero falta mantenimiento en aceras y jardines”.

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Así, el cartel de Novo Mesoiro se ha convertido en una forma ingeniosa de reclamar atención sobre el cuidado del entorno. Con humor, pero también con intención, los vecinos han encontrado una manera de visibilizar una demanda cotidiana para que el barrio se conserve en mejores condiciones. Por ahora no hay rastro de dinosaurios ni de Steven Spielberg, pero sí de un mensaje claro que ha logrado llamar la atención.