Someso, del gran escándalo urbanístico de A Coruña a un lento despertar que da vivienda protegida a centenares de familias

Antes del estallido de la crisis inmobiliaria, el entonces alcalde Francisco Vázquez presentó Someso como una "Castellana coruñesa" rodeada de rascacielos. El Ayuntamiento planificó 17 torres en el nuevo barrio, situado en las afueras de la ciudad y en las inmediaciones de su principal acceso, Alfonso Molina, y Caixa Galicia estudió levantar dos gigantes de 32 alturas. El Concello, que había expropiado terrenos para infraestructuras y un campo de fútbol que nunca fue, cedió parcelas a promotores privados. Pero durante años el desarrollo se enmarañó, con muchos proyectos que nunca se desarrollaron, una urbanización largamente demorada y un proceso judicial por las irregularidades en la actuación municipal.

La concepción original sigue sin plasmarse en ladrillo, pero el aumento de precios de la vivienda han llevado a un lento despertar del barrio. La promotora Hábitat construyó un centenar de viviendas en su Torre Amura. Junto al Coliseum y el Carrefour, dos cooperativas tienen licencia para construir sendas torres de 16 alturas que suman casi 200 pisos de protección autonómica. Todos los pisos están ya asignados, y hay lista de espera para sustituir a los socios que salgan.

Irregularidades del Ayuntamiento

En el imaginario de muchos coruñeses, el nombre del barrio está ligado a las irregularidades del caso Someso, fruto de decisiones que empezaron hace casi cuatro décadas y se desarrollaron con Francisco Vázquez como alcalde. Entre 1989 y 1994, el Concello expropió fincas para construir nuevos accesos al polígono industrial de Pocomaco y el campo de fútbol del Relámpago, que nunca se ejecutó. El Concello podría haber devuelto las fincas que no se destinaron a equipamientos públicos, pero se negó a hacerlo pese a que hubo propietarios que lo solicitaron.

Y permitió que fincas públicas que pasaron a promotores privadas: Caixa Galicia, Home Galicia, Vallerhermoso, Multiveste y Uneda, Marte SL, Ferisa y Construcciones Fontenla. Esta última era propiedad del empresario Antonio Fontenla, que también presidía la junta de compensación. Otras se vendieron o cedieron, pero, de acuerdo con informes de la época del alcalde popular Carlos Negreira, hubo operaciones con pérdida para las arcas municipales. Aunque no hubo consecuencias penales para los responsables, la operación acabó teniendo un elevado coste para el erario municipal, que tuvo que abonar indemnizaciones a los expropiados. Fueron más de 20 millones de euros y los procesos judiciales han continuado hasta esta misma década.

Fincas vacías

Mientras los nuevos Gobiernos locales revisaban las decisiones de la época vazquista, la crisis económica posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 castigaba los planes de vivienda en el nuevo barrio. El Concello había aprobado el primer plan urbanístico en 2004, con la previsión de levantar unas 1.800 viviendas, de las que 482 serían de protección, con construcción en altura para dejar sitio libre para los equipamientos del barrio, como Espacio Coruña. La coruñesa Caixa Galicia anunció más tarde dos torres de 32 plantas, una para viviendas y otra para oficinas, y la Universidade da Coruña llegó a plantear un sistema de control para el vecino campus en previsión de una avalancha de nuevos vecinos en busca de aparcamiento.

Pero en 2014, una década después del plan parcial de Someso, solo se habían construido cinco edificios, que subían a seis en 2019. La crisis de Caixa Galicia llevó que sus parcelas en Someso acabasen en manos de la Sareb, el banco malo que absorbió activos de difícil colocación tras la crisis, y cubiertas de maleza: en 2017 puso en venta una por cerca de 6,6 millones de euros. Aún ahora existen una decena de solares en espera de que se construya.

Una urbanización largamente esperada

Pero el principal problema para los vecinos que sí entraron a vivir fue la urbanización, esto es, la construcción de calles, viales e infraestructuras de servicios. La responsabilidad de realizar estos trabajos es de los promotores, los dueños del terreno, que luego ceden al Ayuntamiento las parcelas de públicas. Pero la junta de compensación de Someso quiso entregar terrenos que, de acuerdo con el Concello, no habían sido completamente urbanizados, lo que llevó a una larga disputa en los tribunales. Los promotores sufrieron varios reveses ante la Justicia, que determinó que faltaban por urbanizar nueve parcelas de titularidad y uso público municipal destinadas a zonas verdes. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificó en 2019 que debían completar las obras de urbanización.

En 2020 se aprobó un proyecto de mejora, con una primera fase que debía estar completa en once meses, pero de nuevo transcurrieron años sin avances. La primera de las zonas de las zonas previstas para la entrega municipal todavía estaba sin acabar a inicios del año pasado. Las obras se han retomado recientemente, aunque se desarrollan con lentitud. La titularidad de los viales afecta a la vida diaria de los residentes, pues el Concello, al no tener la propiedad de las calles, no se hizo cargo de servicios como la limpieza, aunque en 2023 el Concello reconoció que era titular de todas las vías fuera de la ruta de los limpiadores.

Oportunidades de vida

La salida de la crisis económica, y la escalada de los precios de la vivienda, ofreció una oportunidad de resurrección al barrio, con una bolsa de suelo lista para poner centenares de viviendas en el mercado, a precios asequibles en comparación con las promociones encaminadas al mercado de lujo que proliferaron en otros distritos más consolidados. Antes de la pandemia, Serprocol presentó su proyecto de construir un centenar de pisos de protección autonómica en régimen de cooperativa en la llamada Torre Coliseum, cerca del equipamiento del mismo nombre, aunque no se llegó a concretar. Sí salió adelante la iniciativa de Hábitat para construir Torre Amura , con otro centenar de viviendas, de uno a tres dormitorios, además de jardines y zonas comunes como una zona de juegos infantiles y un salón social.

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Y, ya después de la pandemia, la gestora Gestogar ha puesto en marcha dos proyectos de vivienda de protección en las inmediaciones del Coliseum: dos torres gemelas de vivienda de protección autonómica que suman cerca de dos centenares de pisos, desarrolladas por cooperativas. La primera fue Terrazas de Ézaro, que consiguió licencia de obras en septiembre de 2024. La obra está actualmente suspendida por problemas de contención de tierras que afectan a Francisco Pérez Carballo, que ha obligado a cerrar una calle del barrio, y fuentes de Gestogar indican que "se va a alargar", pero que no se cancela. El segundo edificio, Mirador de Ézaro, recibió permiso de obra este mes, con un plazo de 36 meses para terminarla, y desde la gestora cuentan con poner en marcha los trabajos en breve. Las viviendas son todas de tres dormitorios y hay dos modelos, uno con 83,1 metros útiles y otro, algo más amplio, de 87,5. Los precios de la mayoría de plantas son respectivamente de 223.000 y 230.000 euros más IVA.