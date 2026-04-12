Voluntarios retiran más de media tonelada de residuos en el puerto de A Coruña
La actividad de limpieza ha contado con la colaboración de 48 personas entre trabajadores de Coca-Cola, submarinistas del Salmonetes Pescasub, jóvenes del Deportivo Genuine y colaboradores de la Autoridad Portuaria y Cruz Roja
Casi medio centenar de voluntarios han participado en una iniciativa de limpieza en el Puerto de A Coruña impulsada por Coca-Cola dentro de su programa Mares Circulares. La actividad ha contado con la colaboración de 48 personas entre las que se encontraban representantes del equipo Genuine del Deportivo, la asociación de Pesca Submarina Salmonetes Pescasub y colaboradores de la Autoridad Portuaria de A coruña y de Cruz Roja, así como trabajadores de Coca-Cola. Recogieron en total total 567,16 kilos de residuos que han sido retirados de aguas coruñesa.
- Leyma Básquet Coruña - Monbus Obradoiro, en directo hoy: partido de Primera FEB en vivo
- Nueve imágenes que muestran el avance de la remodelación de los Cantones de A Coruña
- Los ingenieros que revitalizaron la plaza de Vigo de A Coruña con tres establecimientos: 'Abrimos Central Park en 2012 en el local que ocupaba la papelería América
- Baroke: el mítico templo de A Coruña donde toda una generación aprendió a salir de fiesta
- De Entrejardines a Correos: nueva reorganización en una parada clave de A Coruña por donde pasan 296 buses y 2.000 viajeros al día
- El telegrafista que resiste en una casita entre los altos edificios de Pérez Ardá: 'Han venido varios a preguntar… pero no, no la vendo
- La tapa que conquista A Coruña desde hace más de 40 años: 'Está el Dépor, la Torre y luego nosotros
- La difícil supervivencia de las cafeterías de instituto de A Coruña: "Con lo que te van a dejar vender, es inviable"