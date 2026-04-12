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Voluntarios retiran más de media tonelada de residuos en el puerto de A Coruña

La actividad de limpieza ha contado con la colaboración de 48 personas entre trabajadores de Coca-Cola, submarinistas del Salmonetes Pescasub, jóvenes del Deportivo Genuine y colaboradores de la Autoridad Portuaria y Cruz Roja

RAC

Casi medio centenar de voluntarios han participado en una iniciativa de limpieza en el Puerto de A Coruña impulsada por Coca-Cola dentro de su programa Mares Circulares. La actividad ha contado con la colaboración de 48 personas entre las que se encontraban representantes del equipo Genuine del Deportivo, la asociación de Pesca Submarina Salmonetes Pescasub y colaboradores de la Autoridad Portuaria de A coruña y de Cruz Roja, así como trabajadores de Coca-Cola. Recogieron en total total 567,16 kilos de residuos que han sido retirados de aguas coruñesa.

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