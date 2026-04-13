Alvedro es el único aeropuerto gallego que crece en viajeros en el primer trimestre y Lavacolla se desploma

Todos los aeropuertos gallegos incrementaron sus pasajeros durante el pasado mes de marzo a excepción de Santiago, que registró 172.067 turistas, lo que supone una caída del 29,7% en relación al tercer mes de 2025.

En lo que va de año, Lavacolla acumula más de 435.000 viajeros, cayendo un 29,6% en comparación con el primer trimestre del ejercicio anterior.

En cuanto a operaciones, el aeropuerto compostelano atendió el mes pasado 1.440 movimientos de aeronaves, un 28,7% menos, de los que 1.240 fueron vuelos comerciales.

Por su parte, tanto Vigo como A Coruña registraron incrementos en el número de pasajeros el mes pasado. Así, Peinador contabilizó 91.650 turistas, un 1,5% más que en marzo de 2025 y acumula hasta 238.501, un 3,4% menos. En marzo, gestionó 1.074 vuelos, un 8,8% más, y en el primer trimestre 2.639, un 2,1% más.

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Alvedro sumó en marzo 116.504 pasajeros, un 5,7% más, y 313.632 en los tres primeros meses del año, un 3,4% más. Todo ello tras 1.636 aterrizajes y despegues en marzo, un 16,4% más, y 4.058 movimientos en lo que va de año, un 7,4% más.