Binter lanza una promoción para volar entre A Coruña y Canarias por 80 euros el trayecto

La aerolínea Binter lanza una nueva promoción para volar entre A Coruña y Canarias desde el próximo 15 de septiembre hasta el 31 de marzo de 2027 a partir de 80 euros el trayecto. Los billetes podrán adquirirse hasta el 27 de abril. La conexión permite enlaces con escalas en el interior de las islas de forma gratuita, con hasta 220 trayectos interinsulares al día.

Según explica la compañía canaria, sus aviones Embraer E195-E2 son más silenciosos, tienen más espacio entre filas y disponen de un servicio de alta gama a bordo con prestaciones como aperitivos gourmet de cortesía para los pasajeros, que pueden viajar con equipaje de mano a bordo.

Noticias relacionadas

El aeropuerto de Alvedro tendrá este verano vuelos con Canarias cinco veces a la semana: miércoles, viernes y domingos a Gran Canaria y los martes y sábados, al aeropuerto de Tenerife. Los viajeros pueden adquirir sus billetes a través de los canales de venta de la compañía como la web bintercanarias.com, al aplicación de Binter, los teléfonos 922 /928 327700 y las agencias de viajes.