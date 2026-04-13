La carencia de efectivos de Policía Nacional en A Coruña sobrecarga a la Local: faltan 140 agentes y en verano el personal bajará un 25%

A Coruña encara el verano con menos policías de los que querrían los agentes que patrullan las calles. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), que lleva años denunciando la falta de efectivos del 091 en las calles coruñesas y reclama entre 70 y 80 puestos adicionales, señala que "vamos a peor" en número de radiopatrullas, y que muchas llamadas se derivan a la Policía Local, a veces dos decenas en un turno de trabajo. Lo confirma la Asociación Profesional de Policía Local, que indica que les faltan unos 60 efectivos y "una deficiencia se suma a otra deficiencia". Ambos coinciden en que los delitos violentos están aumentado, y la situación, advierten, se agravará en verano, cuando suben los crímenes y el número de agentes se reduce por las vacaciones.

De acuerdo con fuentes del SUP, "muchas de las llamadas" que recibe la Policía Nacional se derivan al 092 por simple "imposibilidad" de atenderlas. En algunos turnos, "a causa de la falta de dotaciones y la urgencia", se enviaron más de 20 servicios a la Policía Local, y al mismo tiempo se generan listas de servicios "en espera", de menor urgencia, "aguardando por alguna dotación disponible". Esto "se agrava especialmente las noches y fines de semana y que se prevé que vaya a peor a partir de junio con el período de vacaciones".

Aumento de catálogos

Y lo confirma el presidente de la Asociación Profesional de Policía Local, Manuel Freire. "Ellos tienen pocos efectivos, y tienen que derivar muchos servicios a nosotros", señala, y recuerda que el 092, además de tener las mismas competencias que la Nacional en cuanto a seguridad ciudadana, tienen otras responsabilidades, como el tráfico o hacer cumplir las ordenanzas municipales. Lo hace con una plantilla de unos 350 efectivos, cuando "por directiva europea tendrían que ser 409". Freire reconoce que el Ayuntamiento está cubriendo las plazas hasta donde lo permite el porcentaje legal, pero añade que "partíamos de un déficit tan grande" que la recuperación es lenta. Ahora se está negociando una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que puede ser una oportunidad para ampliar la plantilla.

Desde el SUP reconoce la "contrastada predisposición y profesionalidad" del 092, pero critica que "tengan que asumir no sólo su trabajo sino también gran parte del ocasionado por la falta de personal de la Policía Nacional". Las patrullas del 091, indican desde el SUP, son la "punta de lanza de la seguridad ciudadana a nivel estatal" y reclaman que "se aumente el número de dotaciones a disposición del ciudadano". No hacerlo, indican, perjudica al ciudadano y compromete "la propia seguridad de los policías". La plantilla coruñesa del 091, considera el SUP, precisaría unos 70 u 80 agentes más, y pide modificar el Catálogo de Puestos de Trabajo para añadirlos.

Más delitos violentos

El sindicato de la Policía Nacional considera que la situación debida a la falta de agentes "se agrava especialmente las noches y fines de semana", y prevé que "vaya a peor a partir de junio con el período de vacaciones". Desde la Policía Local, Freire coincide con la evaluación de que el problema de falta de personal se agravará en verano. "De junio a septiembre, un 25% de la plantilla se va de vacaciones cada mes en la Policía Local, y en la Nacional será lo mismo", algo que se solapa, añade, con los meses en los que hay más servicios.

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Entre las intervenciones por delitos más frecuentes que asume la Policía Local, añade, están las lesiones por peleas, los temas de violencia de género y los robos. "Cuando hay una ocupación a veces vamos, ayudamos a identificar, en el desalojo", explica Freire, que considera que A Coruña "no es una ciudad super violenta, pero los delitos de este tipo aumentan". El SUP indica que " las intervenciones de las patrullas siguen siendo básicamente las de siempre", pero "se viene notando un aumento de la violencia y la falta de respecto hacia la autoridad". En la ciudad se está viendo, indica el SUP, bastantes casos de peleas o robos en interior de vehículo, y en violencia de género "hay detenidos todos los días".