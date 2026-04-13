Denuncian pintadas en la universidad de Abanca en A Coruña en contra de las privadas
Operarios municipales trabajaban este mediodía para eliminarlas
"A universidade non é un negocio". Este lema podía leerse en la mañana de este lunes en el edificio de la Universidad Intercontinental de la Empresa de Abanca situado en la ronda de Nelle de A Coruña. Operarios municipales ya trabajaban este mediodía en eliminarlas de las paredes.
Desde la institución académica privada lamentan en un comunicado los "actos vandálicos" registrados esta madrugada en sus campus de A Coruña y Vigo, así como en su Sede Institucional de Santiago de Compostela. Según denuncian, estos han causado daños materiales a las dependencias de la institución.
La Universidad asegura en el escrito enviado a los medios que valorarán los daños ocasionados y recopilarán pruebas para presentar una denuncia ante las autoridades.
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