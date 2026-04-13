Desconcierto y prisas en el primer día sin buses en Entrejardines: "He venido corriendo que allí me dijeron que ya no paran"

El primer día sin buses interurbanos en Entrejardines deja escenas de desconcierto entre los usuarios habituales. La parada de buses metropolitanos se traslada este lunes 13 de abril a la calle Alcalde Manuel Casás, cerca de Correos, porque la primera vía se cierra al tráfico como parte de las obras de reforma de los Cantones. El resto del tráfico, indica el Concello, se mantiene como hasta ahora en ambas direcciones, tanto en el Cantón Grande como en el Pequeño, y las zonas de carga y descarga seguirán en la Rúa Nova y Durán Loriga.

Manuel, un usuario de este transporte llegó con el tiempo justo para coger su autobús, como cualquier otra mañana, pero se encontró con una situación inesperada. "No sabía nada. Vine a coger el bus y aquello estaba cerrado", relata. Sin referencias claras, tuvo que apresurarse hasta la nueva ubicación. "He venido corriendo para ver si podía cogerlo a la misma hora, porque allí me dijeron que ya no paran. O pasó y lo perdí o hay que esperar". Su caso no fue aislado. A lo largo de la mañana, varios viajeros compartieron esa misma sensación de desinformación. "Parece que veníamos en competición, los dos igual de informados", comenta entre risas otro usuario tras coincidir con Manuel en su misma situación. La falta de señalización visible o avisos claros marcó el arranque del traslado.

Traslado a Correos de la parada de autobuses de Entrejardines /

Para el viajero, además, el cambio tiene consecuencias directas en su día a día. Actualmente, depende del transporte público tras sufrir un accidente, lo que hace que cualquier modificación pese más. "A mí me convenía más la otra parada, porque las cosas que tengo que hacer están por aquella zona", explica. Ahora, el trayecto se alarga. "Me hace desplazarme casi un kilómetro más". Aunque no cuestiona la reordenación en sí, sí critica la forma: "Si no estamos enterados de que va a suceder esto, es un inconveniente grande".

Una experiencia similar vivió Olga, que también descubrió el cambio sobre la marcha. "Me acabo de enterar ahora mismo al llegar aquí a la parada. Le pregunté al conductor porque vi que no paraba en Entrejardines", cuenta. En su caso, el impacto es menor, ya que utiliza el bus de forma puntual cuando se desplaza desde las afueras. "No me surge ningún problema", afirma, aunque reconoce que la anterior ubicación "quizás quedaba un poquito más a mano". Pese a todo, valora positivamente el nuevo espacio: "La verdad es que está muy bien, muy arregladilla, se ve muy nueva y es bonita".

Frente a estas primeras reacciones marcadas por la sorpresa, otros usuarios sí llegaron preparados. Manolo, que utiliza el autobús varias veces por semana para desplazarse hacia Culleredo, conocía el cambio con antelación. "Leí el periódico por la mañana", explica. A su lado, Juana confirma que también estaban informados desde hace semanas.

Para ellos, la nueva parada incluso resulta más cómoda. "A nosotros nos cae bien porque somos de esta zona", señalan. Manolo valora el cambio urbano que acompaña a la reordenación del tráfico en el centro como "bueno para la ciudad". "La reforma está genial, hacía falta algo verde pero ha quedado bien", apunta, aunque reconocen que la antigua ubicación tenía ventajas difíciles de sustituir. "Mejor estábamos allí, en los jardines, sobre todo en verano, pero esta nueva parada no está nada mal", señala.

También hay quien ve el traslado como una mejora clara. Adele y su acompañante consideran que la nueva parada facilita los desplazamientos. "Para nosotros, perfecto. Queda más céntrico, más a mano para todo", explica. Lejos de percibir inconvenientes, defienden que el cambio beneficia al usuario. "No nos molesta andar más, al contrario. Aquí parece que hay bastante más espacio", asegura.

La clave, coinciden muchos, estará en los próximos días, cuando la rutina sustituya a la sorpresa y "permita medir si la nueva ubicación responde realmente a las necesidades" de los usuarios.