El escenario como destino final de un viaje desde A Coruña: "Es la excusa perfecta para viajar más"

Hay viajes que no se eligen por el destino, sino por una fecha fija en el calendario. Una gira, un festival o un concierto concreto. El mapa de excursión se dibuja después. Y en A Coruña, las agencias de viajes empiezan a notar que la industria musical se ha convertido en un motor turístico que arrastra a parejas y grupos de amigos hacia otras ciudades, transformando una cita de dos horas en una experiencia de varios días.

Óscar Regal, director general de Viajes Embajador y vicepresidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (Agavi), es claro al respecto: "En los últimos años, está claro que hay una industria muy potente que es la industria musical". Según Regal, el cliente actual valora el "valor añadido" y la protección que ofrece la agencia frente a la aventura por libre. "Hacen coincidir en muchas ocasiones un viaje especial con un concierto", explica, señalando que el perfil habitual busca "la facilidad y la tranquilidad de que la agencia les ofrezca el paquete turístico de vuelos, hotel, traslados y alguna experiencia aparte".

La exclusividad es el gran reclamo de Viajes Embajador, que llega a precomprar pases para eventos de alta demanda. "Tenemos productos, paquetes y cupos especiales que hacen que sean productos únicos", afirma Regal. Mientras el gran público se impacienta en colas virtuales, ellos ofrecen soluciones cerradas: "La gente estaba desesperada por conseguir una entrada para Rosalía y nosotros teníamos un cupo que incluía ya el hotel".

"Cualquier excusa sirve"

En su caso, esa demanda existe y crece poco a poco. No es masiva, pero sí constante. "Hay varios perfiles de clientes a los que este producto les interesa mucho", señala. Desde grandes giras internacionales hasta conciertos más concretos, "cualquier excusa sirve" si hay música de por medio. La agencia ofrece ciertos paquetes cerrados para artistas como Bruno Mars, Rosalía o Shakira. Esta modalidad no solo asegura el acceso, sino que facilita la logística internacional, como el caso de unos clientes que este mayo vuelan a Milán para ver a Arde Bogotá: "Aprovechamos para hacerles un paquete de visitas y experiencias aparte de lo que es el concierto".

Con Bruno Mars, Viajes Matogrande, también notó un aumento de demanda de packs completos (viaje+ entrada+ hotel); sin embargo, para Mery, una trabajadora de la agencia, los viajes deportivos siguen liderando los viajes fuera del descanso. "Mucha gente quiere ir a partidos de fútbol, carreras de MotoGP, Fórmula 1...", explica la agente de viajes. "Mucha gente no se fía de las plataformas de entradas de partidos o conciertos y acude a nosotros para tener esa fiabilidad", asegura.

Se trabaja a demanda

Sin embargo, esta tendencia convive con una visión más cauta en otras zonas de la ciudad. En Coruña Viajes & Tours, su responsable Celtia Patiño percibe que la demanda se mantiene estable, sin grandes picos de euforia. "No creo que este año haya, por lo menos en nuestra oficina, más demanda que otros años, es constante", comenta. En su mostrador, la música compite directamente con otros reclamos: "Yo creo que está mitad y mitad entre conciertos y actividades de tipo deportivo, tipo la MotoGP".

Para Patiño, el viaje vacacional clásico a Europa sigue siendo el rey, aunque admite que trabajan a medida: "Sí que a veces montamos paquetes con vuelos, más hotel, más entradas, pero siempre a la demanda; a la oferta no solemos publicar. Es solo cuando alguien lo reclama".

Una postura similar mantiene Coral Remeseiro, de Viajes Frutos, quien observa que el fenómeno es más visible cuando la ciudad recibe visitantes que cuando los emite. "Realmente nosotros mandamos más que recibimos", apunta sobre el flujo local. "La nueva ola de conciertos en A Coruña esta haciendo que vendamos muchas entradas, pero para gente que viene a la ciudad; no coruñeses que viajan por conciertos", explica Remeseiro.

En su caso, el movimiento vinculado a grandes eventos se limita a la gestión logística del alojamiento, algo que los previsores cierran con mucha antelación: "Especialmente con el alojamiento, ya se meten [a reservar] con uno o dos meses".

Pero el verdadero cambio no está solo en el producto, sino en la mentalidad del viajero. El concierto deja de ser el fin único y pasa a integrarse en un viaje más amplio. "Es una excusa perfecta para viajar más", resume Regal. Ahora, el evento marca la fecha y el resto lo completa el destino.