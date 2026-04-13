Empieza el juicio por el caso de la Primitiva millonaria sin dueño

La Audiencia de A Coruña acoge este lunes 13 la primera sesión del juicio por el caso de la Primitiva millonaria sin dueño que el lotero de San Agustín, Manuel Reija, aseguró haber encontrado en su despacho. En torno a las 9.45 horas, el primero en llegar a los juzgados ha sido el abogado de la acusación particular Christian Díaz Delgado, seguido del hermano del lotero, Miguel Reija, que era delegado provincial de Loterías en aquel momento, acompañado de su abogado, y, por último, Manuel Reija, lotero de San Agustín para el que la Fiscalía pide seis años de cárcel, quien también llegó acompañado de su abogado. Ninguno de ellos realizó de declaraciones.

El lotero de San Agustín está acusado de apropiarse del boleto de la Primitiva premiado con 4,7 millones en el sorteo del 30 de junio de 2012 cuando su legítimo dueño acudió a comprarlo a su despacho.

El Ministerio Público le acusa de un delito de estafa o, o de forma alternativa, de uno de apropiación indebida.

En este tiempo, el lotero ha defendido su inocencia y ha asegurado que se encontró el boleto abandonado en su establecimiento, aunque cambió su versión inicial.

La Fiscalía también dirige su acusación contra el hermano del lotero, Miguel Reija, que era delegado de Loterías y Apuestas del Estado en la provincia de A Coruña, al que imputa un delito de blanqueo de capitales, por el que solicita seis años de prisión, o, alternativamente, de encubrimiento, con tres años de cárcel.

En caso de que el tribunal considere que incurrió en un delito de blanqueo, pide que se le imponga una multa de 9,4 millones, el doble del valor del premio. Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público pide que el lotero --continúa con su despacho en San Agustín-- sea inhabilitado para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con las Loterías y Apuestas del Estado durante el tiempo de la condena y a que abone una multa de 20 euros diarios durante doce meses, unos 7.300 euros. Para su hermano, solicita una inhabilitación profesional similar.

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El juicio, que ha comenzado este lunes en A Coruña, se extenderá el día 20.