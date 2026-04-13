Herida leve una mujer al colisionar dos vehículos entre avenida de Fisterra con Monasterio de Caaveiro
El accidente obligó a cortar un tramo del carril durante 40 minutos
Una mujer de 45 años ha resultado herida leve en un accidente registrado en la mañana de este lunes en el cruce entre avenida de Fisterra con la calle Monasterio de Caaveiro. A las 7,23 horas dos vehículos se vieron implicados en una colisión, en la que resultó herida una mujer, que fue trasladada con heridas leves por una ambulancia del 061 al Hospital Modelo.
El carril de acceso a la avenida de Fisterra desde Monasterio de Caaveiro permaneció cortado unos 40 minutos durante los que se prolongaron las labores de limpieza de la calzada.
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