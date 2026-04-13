La heladería artesanal mejor valorada de A Coruña: "Nuestro helado de mango es como morder la fruta natural"

Quienes se asoman a la colorida vitrina de la heladería de Broder Fernández, siempre titubean un par de segundos antes de pedir. La cantidad de sabores que luce el expositor abruma hasta a los más decididos, que se debaten entre los grandes clásicos y las variedades más fantasiosas del local, como el mojito, la menta o la crema de orujo.

En todos ellos, no se paladea ni rastro de los colorantes y los ultraprocesados que se meten a toda prisa en el freezer. "La gente que prueba nuestro helado de mango dice que es como morder la fruta natural. Los helados industriales siempre están ricos, pero hacerlos bien con leche y fruta es nuestro reto", explica el propietario de The Bio Factory, elegida por GelatoMaps como la mejor heladería artesanal de A Coruña.

En una ciudad en la que existen más de una veintena de establecimientos especializados en estos postres, la plataforma parece haber zanjado uno de los mayores debates del verano: cuál es el sitio al que uno debe dirigirse para estrenar el buen tiempo. Tras un estudio que aúna las valoraciones de la comunidad, las reseñas de los clientes y el propio criterio de calidad de la plataforma, el primer puesto de la urbe en 2026 ha ido a parar a este negocio artesano de Riego de Agua, que despacha dulces ecológicos sin gluten hechos con ingredientes sencillos y, sobre todo, tirando de mucha paciencia.

Así son los helados de The Bio Factory, los mejores de A Coruña según GelatoMaps

Aunque, una vez sobre el barquillo, tarden apenas un par de bocados en desaparecer, cada uno de los helados de The Bio Factory lleva mucho tiempo de trabajo a sus espaldas. "Como no añadimos aditivos ni emulgentes, tenemos que hacer un procedimiento artesanal. Lo que se hace en la industria es mezclar los ingredientes y meterlos en el freezer, pero los nuestros se tienen que ir agitando lentamente durante varias horas", cuenta el propietario de esta heladería, que se ha ganado especialmente el corazón de los coruñeses que llevan dietas especiales.

De los más de 70 sabores que producen en su obrador de Pocomaco, la mitad son veganos "cremosos", hechos solo con "fruta, agua y azúcar". "Vendíamos helados a los comedores de los colegios y nos dimos cuenta de que siempre había un grupo que se quedaba sin postre. Nos daba corte dejar a esos niños sin helado, así que nos tomamos en serio el tema de los alérgenos", explican desde el obrador.

Dice Fernández que emprenderlo en 2011 fue la respuesta a "una necesidad" real, ya que los clientes "siempre preguntaban" por este tipo de productos. Y es que, a pesar de que los alimentos ecológicos despierten hoy un gran interés en Galicia, con eventos propios como BioCultura, hace unos años "no había en toda España" ninguna empresa que surtiera al público de helados con sello ecológico, una misión que Fernández terminó asumiendo como propia.

Hoy, en su fábrica llegan a producirse hasta 300 toneladas anuales, aunque había motivos más prosaicos para iniciar el proyecto además de la demanda. "La verdad es que también monté esto porque me encanta el helado", cuenta entre risas el emprendedor, que asegura pasarlo "muy bien produciéndolo", incluso en las temporadas más duras.

El verano, cuando el sol invita a rebajar el calor con uno de estos caprichos fríos, es la época de mayor auge, para la que ya se están preparando. Y este año tienen claro cuál será el sabor que arrasará en la tienda: una variedad directamente llegada desde Brasil, que ha alejado el gusto de los clientes de los grandes iconos como el chocolate o la fresa.

"Ahora está muy de moda el açai, es el número uno. Ya está siendo el sabor de la primavera y supongo que también será el del verano", indica Fernández, cuya recomendación personal, sin embargo, va por otros derroteros.

Cuando es él quien acude a su local como consumidor, siempre se decanta por un puzle de sabores que se ha convertido, para él, en la mezcla perfecta. "En la heladería me van a matar por decirlo, pero cuando yo voy pido una combinación de tres sabores: fresa, limón y maracuyá. Todo en la misma bola queda estupendo", asegura Fernández, feliz de que su propuesta de "unir sabor y salud en un helado" sea "de lo que más le guste a la gente".

Igual de agradecido está por la peculiar facilidad de los coruñeses de comer helado haga el tiempo que haga, sin esperar a que se eleven -si es que llegan a hacerlo- las temperaturas. "Aquí el helado no es algo exclusivo del verano, también se toma en invierno. En A Coruña, mientras no cristalice el mar, vamos servidos", dice entre carcajadas.

La IBI y Rafa Gelato, las heladerías que completan el podio coruñés

Con una puntuación de tres bolas (la máxima distinción), The Bio Factory encabeza el podio de las mejores heladerías artesanas de A Coruña. Pero le sigue muy de cerca Helados la IBI, que se convierte en la segunda mejor heladería de A Coruña según el criterio de GelatoMaps, y también en la segunda mejor heladería de Galicia si se tienen en cuenta únicamente los votos de la clientela.

El bronce en A Coruña es para Rafa Gelato, que ofrece además productos de pastelería. Se encuentra tanto en la ciudad como en Santa Cruz (Oleiros) y, como las otras heladerías, está abierta todo el año para disfrute tanto de los residentes como de los turistas más golosos.