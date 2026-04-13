Amor a dos ruedas en A Coruña: "Un motero coruñés y un motero italiano somos hermanos, porque nos une la misma pasión"

Pasión y respeto. Esas son las bases de Orgasmoton, grupo de moteros de A Coruña creado en 2023 por Adrián García. "El grupo empezó como una tontería", relata Adrián, quien se inició con una moto pequeña y "mucho don de gentes". Creó una cuenta de Instagram para subir fotos del mundo motero, y un par de personas le animaron a crear su propia agrupación. "Y hasta el día de hoy", dice. Dos años después, en las Navidades de 2025, Adrián y sus compañeros recorrían las calles de A Coruña sobre ruedas, en la cabalgata de los pajes moteros, cargados con 40 kilos de caramelos y mucho espíritu a repartir: "Orgasmoton es el grupo y sus integrantes", apunta.

Tal y como indica en la descripción de la cuenta de Instagram del colectivo, su base es el respeto: "Nosotros respetamos a todos los grupos moteros y a todos los clubs. Esa es nuestra base, respetar para ser respetados". Según le recomendaron personas curtidas en el mundo del motor, lo primero que Adrián debía hacer era mostrar consideración hacia las comunidades ya establecidas. En ese sentido, no nota competitividad entre círculos, porque tampoco dan pie a que la haya: "¿Por qué? Porque nosotros también buscamos lo que es la complicidad y el apoyo de los demás", asegura.

Su razón de ser es "intentar hacer algo grande, por lo menos en A Coruña", ya que afirma no tenerlo: "Estamos cansados de ir a otras concentraciones, de tener que desplazarnos y que no tengamos nada único aquí. Orgasmoton existe para eso, también, para poder traer una concentración o bien al Barrio de las Flores, que es donde nació el grupo, o a cualquier parte de A Coruña", sentencia. Con ese objetivo en mente, en marzo del año pasado organizaron una quedada a la que acudieron 242 motos, donde ese sempiterno respeto estuvo presente: "Guardamos un minuto de silencio por un hermano nuestro que había fallecido en Xinzo de Limia", informa Adrián.

"El grupo y sus integrantes"

Más allá de Adrián, fundador y presidente, Orgasmoton es, tal y como mencionaba, el grupo y sus integrantes. Francisco Miranda —Fillo do Vento— ejerce como vicepresidente desde septiembre del año pasado: "Al final, un motero coruñés y un motero italiano, por ejemplo, somos hermanos, porque nos une la misma pasión. No hay más", expone. "Es lo que mola del mundo de las motos: compartimos los mismos peligros, la misma carretera, todo. Eso es lo que une, da igual que hables inglés, que hables italiano... Somos todos hermanos", resume.

El cargo de secretario lo ocupa Adae Lado, encargado de los números y de hacer que "todo cuadre". Lado experimentaría, sin embargo, el lado negativo de esta afición. El pasado octubre, se deslizó en una curva con humedad: "Resbalé, arrastramos y la moto pegó contra una barandilla. Partió la llanta, dobló horquillas... Un desastre", admite. La diferencia vino de mano de Orgasmoton: "¿Qué pasa? Estaba con todos ellos. Es lo que dice Adrián: la hermandad no solo es el grupo, es fuera de él, también. Es decir: 'Vale, estamos juntos, no estás solo'. Es importante en esos momentos, tanto en los buenos, como en los malos", confiesa.

La veterana y 'mami del grupo', como la definen ellos, es Lidia Rivas, a quien la pasión por las motos le viene de familia: "Es un recuerdo fresco que tengo, la imagen de mi abuelo. Me enseñó en una Vespino, cuando yo tenía seis años. Ahí fue donde aprendí a frenar", evoca riendo. La historia de Román Rodríguez, integrante del grupo desde el año pasado, llama la atención: "Eu nunca, nunca, nunca conducín unha moto, nin Vespino nin nada", relata. Buscando hacer algo distinto más allá de su trabajo, de ingeniero informático, decidió sacarse el carnet: "Para facer algo para min".

Zang Sambou, una de las nuevas incorporaciones de la familia, como la describe él, estaba sacando el carnet cuando conoció al vicepresidente del grupo. Zang tuvo claro que estaba destinado a conducir una moto desde niño: "Nací en Gambia, y mi vecino tenía una Suzuki siete y medio, una trail, y yo le lavaba la moto todos los días, aunque no estuviera sucia. En 2025 cumplí un sueño, que fue tener mi primera moto", narra.

Una gran familia

Tomando el relevo de la Papanoelada, que dejó de organizarse, los de Orgasmoton decidieron seguir con una propuesta original: "Bueno, puede haber gente que lo haya inventado en otros sitios del país, pero nosotros tuvimos una idea propia aquí, en A Coruña, que es la cabalgata de pajes moteros", informa Adrián. Las pasadas Navidades de 2025 fueron las segundas que el grupo coruñés animó sobre ruedas decoradas con luces, guirnaldas, papel de regalo y dulces, muchos dulces: "Repartimos más de 40 kilos de caramelos, financiados con nuestro bolsillo", explica Adrián.

Adrián agradece la colaboración de KDD's Clásicos Coruña y +, encargados de abrirles y cerrarles la cabalgata. El tesorero de la asociación de coches, José Antonio Tejerina —o Cotelo de Soutullo, como se conoce en redes—, secunda la visión de Adrián: "Son dos grupos que, aunque sean de distintas temáticas, siempre nos vamos a ayudar el uno al otro".

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Desde ese primer contacto navideño, han cooperado en diversas iniciativas: "Nosotros también les pedimos ayuda ahora para un evento que vamos a tener el día 15 de junio en Laracha", manifiesta Cotelo, quien añade que, además de los 12 encuentros anuales que organizan —los terceros domingos de cada mes—, convocan citas extras. "Básicamente, lo que queremos es demostrar que coches y motos también pueden convivir juntos", completa Adrián. "Hermanamiento de grupos, y también hermanamiento con gente del motor", precisa.