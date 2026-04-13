El Museo de Belas Artes de A Coruña ya tiene nuevo director

El Museo de Belas Artes de A Coruña tiene nuevo director. Tras la jubilación de su histórica directora, Ángeles Penas, el pasado marzo, tomará el relevo al frente del centro cultural un veterano trabajador de la casa, Manuel Mosquera, responsable del departamento de Difusión y Acción Cultural. La Consellería de Cultura confirma que el nombramiento es oficial desde este lunes.

Su llegada a la dirección supone también el cierre a un largo recorrido profesional ligado casi por completo a la institución. Mosquera cuenta a este medio tras conocerse la noticia que empezó a trabajar allí a finales de los 80: "Empecé como becario. Estuve después en el proyecto museográfico cuando se cambió de sede, en el equipo de aquel momento". Su vínculo con el centro se consolidó en distintas etapas. Tras unos años fuera del museo, trabajando en empresas de montaje de exposiciones y actividades, y colaborando con otras instituciones, regresó de forma estable. "Cuando volví al museo llevó sobre todo lo que son las actividades", recuerda. Desde 1998 ejerce de manera continuida en Belas Artes, primero como interino y luego como funcionario.

En estas casi tres décadas ha desempeñado responsabilidades diversas y ha sido una figura clave en la vida diaria del museo muy apreciada por el personal. Allí ha hecho numerosas labores: "Estuve un poco en todas las áreas, pero especialmente en la de difusión, que engloba todo lo que es educación, actividades escolares y actividades para el público general", resume.

Su nombramiento tiene también un fuerte componente simbólico, alguien que empezó en la base y acaba asumiendo la máxima responsabilidad. "Es una progresión, la verdad. Cuando entras de becario no te lo puedes imaginar", admite. Aunque todavía está asimilando la noticia, dice sentirse "feliz y contento", aunque consciente también de que "cambia la responsabilidad".

Manuel Mosquera participó en el proyecto museológico del actual museo, cuya nueva era comenzó en 1995 con la inauguración del edificio proyectado por Manuel Gallego Jorreto, al que le fue encomendada la reforma después de que el célebre robo de las tablillas de Rubens en 1986 pusiese en evidencia la falta de seguridad y necesidad de modernización de este museo, concebido en 1922 sin sede propia e inaugurado como tal en 1947. Es en 1989 cuando la Xunta se hace cargo de su gestión.

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Desde su apertura, el museo ha tenido como directores al historiador y arqueólogo Ángel del Castillo y los pintores a Fernando Álvarez de Sotomayor, José Seijo Rubio y Luis Quintas Goyanes.