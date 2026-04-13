El PP de A Coruña asegura que ya alertó de "irregularidades" en sus alegaciones al Parque de Oza

El PP de A Coruña asegura que tanto PSOE como BNG "rechazaron en el Pleno de junio de 2025 las alegaciones presentadas" por los populares al convenio del Parque de Oza que ahora irá a juicio por supuestas ilegalidades por exceso de edificabilidad y alteración del viario.

Según recuerda el PP, socialistas y nacionalistas "aprobaron un convenio con torres de 17 alturas, que elimina una zona verde frente al Gadis, corta la avenida de la Concordia y, lo más importante, no consensuaron con los vecinos porque saben que no quieren esas torres en el corazón de O Castrillón". Insisten en que ellos votaron en contra y "el BNG tragó".

El polígono urbanístico del Parque de Oza, en el que está prevista la construcción de un millar de viviendas, tiene un exceso de edificabilidad del 29,6%, según el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por un vecino de O Castrillón contra el convenio suscrito entre el Concello y los promotores que pretenden desarrollarlo.

"Una vez más, estamos ante un asunto urbanístico negociado por PSOE y BNG a espaldas de todos, como el convenio de As Xubias o el Parque del Agra, y que ahora se encuentra judicializado", apuntan.

Los populares informan de que presentaron alegaciones al convenio urbanístico, rechazadas por PSOE y BNG, en las que pedía anularlo y retomar el plan de 2008 con consenso vecinal, además de exigir participación de los vecinos en cualquier cambio.

También solicitaban un estudio previo de movilidad por el aumento de población, ajustar las alturas de los edificios al entorno para evitar impactos urbanísticos, y cuestionaban la justificación de los espacios libres.

Noticias relacionadas

Asimismo, proponían mantener la edificabilidad prevista pero modificando el desarrollo del ámbito, y aumentar al 10% la vivienda pública, al considerar que es inferior a la exigida en otras zonas.