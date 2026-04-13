Prosiguen las obras en el entorno del parque del Observatorio de A Coruña

El Concello de A Coruña sigue con las obras para adecuar el entorno del parque del Observatorio, en el Agra do Orzán. Según detallan fuentes del ayuntamiento, la pasada semana se trabajó en la iluminación de la zona, mientras que actualmente se encuentran arreglando las aceras del entorno.

Prosiguen las obras en el parque del Observatorio / LOC

Quejas vecinales

Estos trabajos se producen después de que la Asociación Veciñal Agra mostrase su disconformidad con el nuevo parque del Observatorio de A Coruña, denunciando que el espacio abierto no guarda relación con el pulmón verde que el barrio reclama desde hace 40 años. A través de un comunicado, la Comisión polo Parque calificaba el acto de apertura como «esperpéntico», señalando que, tras cinco meses desde el derribo del muro original, la intervención municipal se ha limitado a actuaciones "superficiales" que no solucionan las carencias históricas de la zona.

El colectivo vecinal lamenta que la gran novedad estética sea la construcción de un nuevo muro de bloques de hormigón que consideran «agresivo a la vista» e impropio de un entorno natural. Según la asociación, resulta incomprensible que, en un barrio dominado por el cemento, la asesoría paisajística del Concello haya desaprovechado la oportunidad de utilizar materiales tradicionales como la piedra seca, optando en su lugar por una estructura que perpetúa la imagen de dureza urbanística que sufre el Agra do Orzán.

Instalaciones insuficientes

En cuanto a las dotaciones, los residentes denuncian que las instalaciones actuales son totalmente insuficientes para un barrio con una densidad de 60.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La asociación destaca que el espacio solo cuenta con una papelera, dos farolas y asientos para apenas 30 personas, además de una superficie de paseo de solo 80 metros de largo. Critican que no se ha realizado saneamiento en los edificios colindantes ni se han mejorado los muros perimetrales.

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La lista de carencias es, para los vecinos, la prueba de que el proyecto está «inacabado» o es, directamente, una «trangallada». El parque carece de elementos básicos como fuentes de agua pública, aseos, zonas de sombra o áreas de juego para niños. Además, denuncian la falta de accesos adecuados para personas con movilidad reducida o sillas de ruedas, lo que convierte este nuevo espacio en un lugar poco inclusivo que no cumple con las expectativas generadas por el protocolo firmado con la AEMET en 2023.