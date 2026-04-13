Dos 'sueldazos' de la ONCE dejan más de 1,7 millones en Sada y A Coruña

El Cupón de la ONCE de este fin de semana ha dejado en la provincia de A Coruña 1.740.000 euros en dos sueldazos de los sorteos de los días 11 y 12 de abril.

En concreto, en Sada ha tocado un "Sueldazo" de este sábado de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros la contado (en total millón y medio de euros). Fue el vendedor Alfonso Vázquez Rodríguez quien vendió el premio en su quiosco de la calle Venezuela sadense.

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Además, en A Coruña otro Sueldazo ha dejado 2.000 euros al mes durante 10 años (240.000 euros en total). Fue José Adalberto Peña Marcano en el quiosco de Puerta Real.