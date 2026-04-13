Trasladada en ambulancia una mujer en O Castrillón, en A Coruña, por una agresión de malos tratos en el ámbito familiar
El presunto culpable fue detenido
La Policía Nacional intervino a las 09.00 de la mañana de este lunes en el barrio de O Castrillón, en A Coruña, por un presunto caso de malos tratos en el ámbito familiar. La víctima fue una mujer, y, según indican fuentes conocedoras, fue trasladada en ambulancia para recibir atención médica. Este mediodía, se encuentra hospitalizada en el área de observación en el Chuac.
El presunto responsable de la agresión es un varón. Según ha podido saber este diario, fue detenido.
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