El TSXG confirma 11 años de cárcel por intentar matar a su mujer apuñalándola en A Coruña

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado una condena de 11 años, 3 meses y 15 días de cárcel para un hombre que intentó matar a su mujer apuñalándola en A Coruña, aunque fue absuelto de haberla maltratado e intentado violarla.

La sentencia del 17 de marzo, divulgada este lunes por el TSXG, confirma el fallo de la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, que condenó a un hombre por unos hechos ocurridos el 27 de noviembre de 2023.

Aquel día, el condenado y su pareja, que tenían tres hijos en común, aunque dos residían entonces en Perú, preparaban en el desayuno cuando ella "llamó por teléfono a una mujer que supuestamente mantenía una relación con el acusado y le reprochó tal circunstancia".

"A continuación, ella fue hasta la cocina y presenció como el varón recibía una llamada en su terminal", relatan los hechos probados del fallo.

"El acusado tenía en sus manos un cuchillo con una hoja de ocho centímetros de calado, con el que cortaba el pan en esos momentos, y, tras colgar, furioso, de forma totalmente inesperada y sorpresiva para la mujer, con el propósito de acabar con su vida, se acercó hacia la puerta en la que ella se encontraba y la acometió, clavándoselo en el abdomen, sin que su pareja llegase ejecutar acto alguno defensivo", continúa la sentencia.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de A Coruña consideró que concurrían las circunstancias agravantes de parentesco y alevosía -imposibilitar la defensa-, y lo condenó por un asesinato en grado de tentativa, a 11 años, 3 meses y 15 días de prisión.

No obstante, matizó que una vez se hubieran cumplido siete años, la pena sería sustituida por expulsión del territorio español, con la prohibición de volver durante diez años más.

La sentencia original considera que no está probado que durante el ataque la hubiera insultado, ni previamente la hubiera maltratado o intentado violarla, algo de lo que ella también lo acusó.

Por ello, el condenado por el intento de asesinato fue absuelto de los delitos de violencia de género y de agresión sexual en grado de tentativa.

En su recurso reclamó que se le aplicase la presunción de inocencia, al sostener que no hay pruebas de que sostuviera el cuchillo; que se cambiase el asesinato intentado por lesiones con instrumento peligroso y que se redujese la alevosía a abuso de superioridad, pero todas sus pretensiones fueron rechazadas por el TSXG.

Noticias relacionadas

La sentencia no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.