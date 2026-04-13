Vallan la zona peatonalizada de la plaza de Lugo de A Coruña para reparar baldosas rotas

La zona peatonal de la plaza de Lugo de A Coruña ha aparecido este lunes con numerosas vallas en lugares donde hay baldosas que están rotas o descolocadas.

Según relatan trabajadores de la zona, estas roturas han producido ya numerosas caídas de viandantes, además de provocar diversas salpicaduras en días de lluvias.

Reparación de baldosas en la Plaza de Lugo / LOC

El pavimento dañado está en su mayoría en la zona de entrada al mercado y el acceso a la tienda de Fnac. Varias de ellas incluso se encuentran precintadas al haber varias dañadas en una superficie próxima.

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El ayuntamiento procederá en próximas fechas a su reparación.