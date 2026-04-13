A la venta el conflictivo edificio del número 137 de la ronda de Outeiro, en el barrio de Os Mallos de A Coruña

El edificio del número 137 de la ronda de Outeiro fue durante años un foco de problemas para el barrio de Os Mallos, y la Policía intervino por las quejas por altercados. El pasado mes de marzo se produjo un incendio en el inmueble, con tres personas trasladadas debido al humo. Ahora, los dueños lo han puesto en venta, y en las ventanas del edificio se podían ver este lunes carteles que lo anuncian a posibles compradores.

El lugar fue objeto de varias intervenciones. En septiembre de 2025, la Policía detuvo a un hombre por un delito de lesiones tras agredir a otro varón, compañero suyo de piso, "con un arma blanca en un brazo". En octubre hubo un gran dispositivo municipal, con agentes de Servicios Sociales, hasta Seguridad Ciudadana, la Policía Local o los Bomberos de A Coruña. La operación, de acuerdo con fuentes del Concello, pretendía investigar las quejas vecinales y denuncias existentes por incivismo de los residentes en este portal, además de la constante alerta por peleas.

Durante aquel operativo se identificó a todos los habitantes del inmueble, y, de acuerdo con el Concello, se realizó una inspección del edificio. El Ayuntamiento anunció que requeriría le requerirá al propietario "que adopte medidas inmediatas de seguridad y limpieza en las zonas comunes" del inmueble y que se realizaría un expediente conjunto con las deficiencias detectadas".

El edificio del número 137 de la ronda de Outeiro, con fachada blanca y carteles que anuncian la venta en las ventanas. / La Opinión

Conflictos constantes

Según explicaba entonces a este diario, el propietario del locutorio ubicado al lado de la puerta de acceso al inmueble, los problemas de convivencia se prolongaron durante años. "Aquí hay peleas, borrachos, mugre... Todos los días tengo que barrer, por las noches, cuando cierro, recojo latas, cuando vuelvo por la mañana, igual, como si hubiese habido una fiesta. Yo no sé quién vende [en referencia al menudeo de drogas] pero para que haya tantas personas enganchadas por aquí, algo tiene que haber. La Policía ha venido más constante y se ha calmado un poco, pero no se ha acabado", señalaba.

Uno de los residentes del edificio afirmaba en octubre que el dueño no se hacía cargo de la limpieza de las zonas comunes, y en la escalera se acumulaban las latas, las colillas y otros desperdicios. El residente denunciaba "gritos, mal comportamiento, peleas, gente que no se porta bien, droga...", relataba a este diario.

Fuego con varios afectados

El mes pasado se produjo un incendio en el edificio, que, según los Bomberos de A Coruña, empezó "posiblemente en un colchón". El cuerpo de emergencias pudo extinguir el incendio con agua, aunque hubo que ventilar el cañón de escaleras y la vivienda afectada. Además, dos personas fueron trasladadas al Hospital de A Coruña por inhalación de humo. Una tercera persona tuvo que ser atendida también por los técnicos sanitarios, aunque no precisó traslado.

Todos los residentes en el inmueble fueron evacuados y recibieron asistencia de los servicios sociales del Concello. El dueño del inmueble se desplazó al mismo desde primera hora y se hizo cargo del mismo.