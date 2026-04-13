Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empieza el juicio por el caso de la Primitiva millonariaLa parada de buses de Entrejardines se traslada a CorreosDefensa se abre a transferir parte de los terrenos del cuartel de AgrelaVictoria para la coruñesa Carmen VillarEl ascenso histórico del Fabril de Manuel PabloInditex descarta subir los precios
instagramlinkedin

A la venta el conflictivo edificio del número 137 de la ronda de Outeiro, en el barrio de Os Mallos de A Coruña

El año pasado el Concello coruñés intervino con un gran dispositivo en el que inspeccionó el inmueble e identificó a todos los residentes

En marzo se produjo un incendio tras el que tres personas necesitaron recibir atención médica

Imagen de archivo de un operativo en el 137 de la ronda de Outeiro

Imagen de archivo de un operativo en el 137 de la ronda de Outeiro

Carlos Pardellas / Gemma Malvido

Enrique Carballo

Ana Rodríguez

El edificio del número 137 de la ronda de Outeiro fue durante años un foco de problemas para el barrio de Os Mallos, y la Policía intervino por las quejas por altercados. El pasado mes de marzo se produjo un incendio en el inmueble, con tres personas trasladadas debido al humo. Ahora, los dueños lo han puesto en venta, y en las ventanas del edificio se podían ver este lunes carteles que lo anuncian a posibles compradores.

El lugar fue objeto de varias intervenciones. En septiembre de 2025, la Policía detuvo a un hombre por un delito de lesiones tras agredir a otro varón, compañero suyo de piso, "con un arma blanca en un brazo". En octubre hubo un gran dispositivo municipal, con agentes de Servicios Sociales, hasta Seguridad Ciudadana, la Policía Local o los Bomberos de A Coruña. La operación, de acuerdo con fuentes del Concello, pretendía investigar las quejas vecinales y denuncias existentes por incivismo de los residentes en este portal, además de la constante alerta por peleas.

Durante aquel operativo se identificó a todos los habitantes del inmueble, y, de acuerdo con el Concello, se realizó una inspección del edificio. El Ayuntamiento anunció que requeriría le requerirá al propietario "que adopte medidas inmediatas de seguridad y limpieza en las zonas comunes" del inmueble y que se realizaría un expediente conjunto con las deficiencias detectadas".

El edificio del número 137 de la ronda de Outeiro, con fachada blanca y carteles que anuncian la venta en las ventanas.

El edificio del número 137 de la ronda de Outeiro, con fachada blanca y carteles que anuncian la venta en las ventanas. / La Opinión

Conflictos constantes

Según explicaba entonces a este diario, el propietario del locutorio ubicado al lado de la puerta de acceso al inmueble, los problemas de convivencia se prolongaron durante años. "Aquí hay peleas, borrachos, mugre... Todos los días tengo que barrer, por las noches, cuando cierro, recojo latas, cuando vuelvo por la mañana, igual, como si hubiese habido una fiesta. Yo no sé quién vende [en referencia al menudeo de drogas] pero para que haya tantas personas enganchadas por aquí, algo tiene que haber. La Policía ha venido más constante y se ha calmado un poco, pero no se ha acabado", señalaba.

Uno de los residentes del edificio afirmaba en octubre que el dueño no se hacía cargo de la limpieza de las zonas comunes, y en la escalera se acumulaban las latas, las colillas y otros desperdicios. El residente denunciaba "gritos, mal comportamiento, peleas, gente que no se porta bien, droga...", relataba a este diario.

Fuego con varios afectados

El mes pasado se produjo un incendio en el edificio, que, según los Bomberos de A Coruña, empezó "posiblemente en un colchón". El cuerpo de emergencias pudo extinguir el incendio con agua, aunque hubo que ventilar el cañón de escaleras y la vivienda afectada. Además, dos personas fueron trasladadas al Hospital de A Coruña por inhalación de humo. Una tercera persona tuvo que ser atendida también por los técnicos sanitarios, aunque no precisó traslado.

Noticias relacionadas y más

Todos los residentes en el inmueble fueron evacuados y recibieron asistencia de los servicios sociales del Concello. El dueño del inmueble se desplazó al mismo desde primera hora y se hizo cargo del mismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 120 años de una tarta única en A Coruña: 'La hacemos igual que mi bisabuelo
  2. 0-1 | SD Huesca - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Gol de Luismi
  3. Casi ocho de cada diez colegios de A Coruña no cubren plazas: las solicitudes centro a centro
  4. La odisea de una familia vulnerable en Culleredo para encontrar piso: 'No nos importaría tener que dejar de comer si eso significa que tenemos un techo para los niños
  5. Una coruñesa, en huelga de hambre ante la Xunta para que atienda a las necesidades especiales de su hijo: 'Estaré hasta que le den una plaza, es su derecho
  6. Defensa se abre a transferir al Concello de A Coruña parte de los terrenos del cuartel de automóviles, pero sin entregas gratuitas
  7. Someso, del gran escándalo urbanístico de A Coruña a un lento despertar que da vivienda protegida a centenares de familias
  8. El Fabril asciende a Primera RFEF

A la venta el conflictivo edificio del número 137 de la ronda de Outeiro, en el barrio de Os Mallos de A Coruña

A la venta el conflictivo edificio del número 137 de la ronda de Outeiro, en el barrio de Os Mallos de A Coruña

El Museo de Belas Artes de A Coruña ya tiene nuevo director

El Museo de Belas Artes de A Coruña ya tiene nuevo director

La Atalaya de A Coruña, la "joya" única en España de Antonio Tenreiro cuya "esencia" han "destruido" las reformas

La Atalaya de A Coruña, la "joya" única en España de Antonio Tenreiro cuya "esencia" han "destruido" las reformas

A cámara de José Suárez, agora tamén ilustracións na Coruña: "Unha cousa que lle dá un superpoder ás fotos é o paso do tempo"

A cámara de José Suárez, agora tamén ilustracións na Coruña: "Unha cousa que lle dá un superpoder ás fotos é o paso do tempo"

El TSXG confirma 11 años de cárcel por intentar matar a su mujer apuñalándola en A Coruña

El TSXG confirma 11 años de cárcel por intentar matar a su mujer apuñalándola en A Coruña

Dos 'sueldazos' de la ONCE dejan más de 1,7 millones en Sada y A Coruña

Dos 'sueldazos' de la ONCE dejan más de 1,7 millones en Sada y A Coruña

La carencia de efectivos de Policía Nacional en A Coruña sobrecarga a la Local: faltan 140 agentes y en verano el personal bajará un 25%

La carencia de efectivos de Policía Nacional en A Coruña sobrecarga a la Local: faltan 140 agentes y en verano el personal bajará un 25%

Victoria para la coruñesa Carmen Villar: su hijo tendrá una plaza pensada para sus necesidades especiales sin dejar a su familia

Victoria para la coruñesa Carmen Villar: su hijo tendrá una plaza pensada para sus necesidades especiales sin dejar a su familia
Tracking Pixel Contents