El 137 de ronda de Outeiro busca comprador: una historia de problemas en el barrio de Os Mallos

El edificio del número 137 de la ronda de Outeiro, en el pasado un foco de problemas para el barrio de Os Mallos, busca comprador. Varios carteles de ‘se vende’ son visibles desde el exterior de un edificio, que guarda entre sus paredes un reguero de denuncias vecinales por peleas, gritos, mal comportamiento, trapicheo de drogas… Uno de los sucesos más graves ocurrió en septiembre de 2024, cuando un hombre fue detenido por apuñar a otro en el brazo. El apuñalamiento se produjo en el trascurso de una disputa en la que participaron varias personas. Era su compañero de piso.

RAC

A finales de octubre de 2025, el Concello realizó un gran operativo que implicó a varios departamentos municipales: Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana, la Policía Local y Bomberos de A Coruña. Se trató de una operación motivada por las graves quejas vecinales por incivismo de los residentes, así como la alerta constante por peleas en el edificio. Todos los habitantes del inmueble fueron identificados tras realizar una inspección del edificio y el Concello requirió al propietario “adoptar medidas inmediatas de seguridad y limpieza en zonas comunes”.

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En el historial del edificio, también figura un incendio ocurrido el pasado mes de marzo, que se saldó con tres personas afectadas por inhalación de humo. Los bomberos tuvieron que ventilar el cañón de la escalera y la vivienda afectada. Posiblemente, el foco del incendio empezase en un colchón, según el informe de los efectivos antiincendios. Todos los residentes en el inmueble fueron evacuados y recibieron asistencia de los servicios sociales del Concello.