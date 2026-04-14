Un accidente sin heridos causa retenciones de salida en Alfonso Molina
Ocurrió a primera hora de esta mañana y obligó a cortar un tramo del carril hasta la retirada de los vehículos
Un accidente sin heridos ha provocado retenciones a primera hora de este martes en Alfonso Molina, en sentido salida de la ciudad. Sobre las 08.00 horas dos vehículos colisionaron a la altura de la gasolinera, antes de llegar al acceso a la autopista, lo que obligó a cortar un tramo del carril en dirección salida. Según explican desde la sala de pantallas de la Policía Local, el siniestro se saldó sin heridos pero sí provocó retenciones durante al menos media hora, hasta que el carril quedó liberado tras la retirada de los coches y la limpieza de la calzada.
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