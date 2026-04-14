El Concello de A Coruña derriba un edificio en ruinas conflictivo en la calle Puerto Rico

El Concello de A Coruña inició este martes la demolición de un edificio de la calle Puerto Rico, en el barrio de Os Mallos, que fue declarado en estado de ruina y que había causado muchos problemas a los vecinos de la zona al haber sido ocupado y haberse producido incendios en su interior. La alcaldesa, Inés Rey, presenció el comienzo de los trabajos, que el propietario no llevó a cabo pese a que le fueron exigidos en varias ocasiones, por lo que el Gobierno local optó por acometer las obras y reclamar posteriormente el pago de los gastos al dueño del inmueble.