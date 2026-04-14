El Concello de A Coruña derriba un edificio en ruinas conflictivo en la calle Puerto Rico
Se hace cargo de las obras ante la inacción del propietario, al que reclamará los gastos ocasionados
El Concello de A Coruña inició este martes la demolición de un edificio de la calle Puerto Rico, en el barrio de Os Mallos, que fue declarado en estado de ruina y que había causado muchos problemas a los vecinos de la zona al haber sido ocupado y haberse producido incendios en su interior. La alcaldesa, Inés Rey, presenció el comienzo de los trabajos, que el propietario no llevó a cabo pese a que le fueron exigidos en varias ocasiones, por lo que el Gobierno local optó por acometer las obras y reclamar posteriormente el pago de los gastos al dueño del inmueble.
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