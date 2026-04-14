El Concello pide líneas de bus que unan el área metropolitana con la UDC y los polígonos de A Coruña

El Concello de A Coruña urge la necesidad de que las líneas de transporte metropolitano unan los municipios de la comarca con la Universidade da Coruña y con los polígonos industriales de la ciudad. La concejala de Infraestructuras e Mobilidade, Noemí Díaz, participó este martes en un encuentro con la dirección xeral de Mobilidade de la Xunta y los concellos del área para abordar la mejora del servicio, pendiente desde hace años, sin que hasta el momento, según denuncia, la Xunta realizase estudios o propuestas específicas para responder a esta demanda social.

“Actualmente, trasladarse desde estos municipios en transporte público metropolitano hasta los lugares de estudio o de trabajo, exige transbordos y supone una incomodidad y un exceso en el tiempo de espera para muchos usuarios”, subrayó la edil.

Díaz consideró en la reunión de este martes que el funcionamiento actual del transporte metropolitana fomenta el uso del vehículo privado y también solicitó a la Xunta la creación de aparcamientos disuasorios para facilitar los desplazamientos en bus desde los concellos del área a la ciudad.

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En la misma reunión, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, se levantó de la mesa indignado por la "prepotencia" del Ejecutivo autonómico y la falta de concreción en las propuestas.