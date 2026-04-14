El Concello pide líneas de bus que unan el área metropolitana con la UDC y los polígonos de A Coruña
Denuncia la falta de estudios y propuestas específicas para mejorar el servicio de transporte público que gestiona la Xunta
El Gobierno gallego asegura que ya está estudiando la viabilidad de las propuestas planteadas
El Concello de A Coruña urge la necesidad de que las líneas de transporte metropolitano unan los municipios de la comarca con la Universidade da Coruña y con los polígonos industriales de la ciudad. La concejala de Infraestructuras e Mobilidade, Noemí Díaz, participó este martes en un encuentro con la dirección xeral de Mobilidade de la Xunta y los concellos del área para abordar la mejora del servicio, pendiente desde hace años, sin que hasta el momento, según denuncia, la Xunta realizase estudios o propuestas específicas para responder a esta demanda social.
“Actualmente, trasladarse desde estos municipios en transporte público metropolitano hasta los lugares de estudio o de trabajo, exige transbordos y supone una incomodidad y un exceso en el tiempo de espera para muchos usuarios”, subrayó la edil.
Díaz consideró en la reunión de este martes que el funcionamiento actual del transporte metropolitana fomenta el uso del vehículo privado y también solicitó a la Xunta la creación de aparcamientos disuasorios para facilitar los desplazamientos en bus desde los concellos del área a la ciudad.
Estudios
Tras la reunión, la Xunta informó de que la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, expuso a los asistentes que el Gobierno gallego está estudiando ya la viabilidad de la mejora de las conexiones de la comarca con los campus universitarios, lo que calificó como "una de las principales demandas trasladadas por los municipios" y que el objetivo de esta iniciativa será "incorporar nuevas conexiones directas, ampliar recorridos e incrementar frecuencias".
También se trabaja en la mejora de la comunicación con los polígonos industriales, zonas empresariales y comerciales del área metropolitana reclamada por los ayuntamientos, a las que atienden ahora 77 líneas, en los que se estudia la optimización de las frecuencias y la adaptación de algunos servicios a las necesidades de los viajeros.
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