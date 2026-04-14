Espacio de sinergia para los músicos de A Coruña: la apuesta del Cazuza por el panorama 'underground'

El bar Cazuza de A Coruña se erige como un local donde músicos de todas las clases y edades confluyen, creando un refugio de conexión rítmica y espiritual. David E. Pardiñas, Davicín, es uno de los nombres propios del panorama musical underground de A Coruña. Con un repertorio de proyectos artísticos como Kreze o Improvisóns, Davicín es el director artístico de la gala Música bajo las estrellas [celebrada en el Festigual del Teatro Colón todos los años] y programador del Cazuza, donde cada miércoles organiza las Jamércores: "Llevamos ya un año haciéndolas y están funcionando muy bien. Cada miércoles lo hacemos con un músico o grupo pequeño, para luego ya abrir la jam session", explica Davicín. "Empieza un grupo o cantautor, y luego se abre la jam, para la que no hace falta apuntarse. Normalmente van un poco por temáticas, aunque tampoco hay una norma", añade.

Marmo Trazos, músico, compositor y poeta coruñés, es la otra clave para que el Cazuza se establezca como referente musical. Con Galiza Andregraun, su propuesta para dar visibilidad a músicos locales, proporciona compositores a las sesiones de los miércoles: "Conseguimos generar este espacio, que era lo que buscábamos; un lugar donde poder convivir los músicos, donde conocernos y tocar juntos; donde encontrarnos sin ningún tipo de complejo", reflexiona Marmo.

Las de los jueves también son noches compartidas en el Cazuza. "El último jueves de cada mes vienen ImproVersados [compañía de teatro musical improvisado], el segundo jueves voy yo con Improvisóns, y el tercero viene una gente que se llama las Daydream Sessions [banda que organiza sesiones de improvisación]", informa Davicín. Además, todos los meses acuden al bar coruñés un grupo de alumnos de jazz del Conservatorio, para demostrar que todas las edades tienen cabida.

Los orígenes

Los miércoles antes fueron los martes; el Cazuza el espacio escogido después del Agrowshop. Davicín y Marmo organizaban las jam sessions en este establecimiento de A Coruña, ahora cerrado, juntando a "gente muy variada": "De diferentes edades, gente muy joven, como gente muy mayor, profesionales o también muy novatos, de estilos muy distintos... Eso funcionó bastante bien, hasta que el local cerró", dice Marmo.

Notando "un agujero" en su "corazoncito musical", en palabras de Marmo, decidieron movilizarse para continuar con la tradición. "Durante toda la semana estábamos que si estrés, que si trabajo... Y cuando llegaba el día de la jam, era como una primavera de armonía y siempre te sorprendían músicos nuevos que iban, con instrumentos o canciones que no conocías...", recuerda Marmo. Tras un proceso de contactar con varios locales, llegaron a un acuerdo con el Cazuza. "Fuimos a hablar y dijimos: 'nosotros estamos organizando esto y viene gente, y los miércoles es un día que probablemente tengáis vacío, nosotros podemos salvarlo'. Nos dio la oportunidad, y empezó a ir bien", relata Marmo.

Ahora, desde Galiza Andergraun, anuncian novedades, eventos y noticias en su canal de WhatsApp: "La gente se suscribe y puede recibir las actualizaciones de los conciertos, de esta comunidad musical que estamos organizando. Ahí compartimos todos los carteles para que la gente se informe. Aparte que son conciertos que normalmente no tienen anuncios pagados, son cosas más alternativas, más underground", comenta Marmo.

La cara B

Ya ha pasado un año desde los inicios de las jam sessions en el Cazuza, tiempo más que suficiente para crear una comunidad cuyo día favorito de la semana es, ahora, el miércoles. "Muchos repetimos, muchos somos los mismos músicos, y luego va apareciendo gente que avisa a otra gente y van viniendo músicos nuevos, pero es una cosa que fluye muy bien, porque nosotros estamos abiertos", afirma Davicín, quien agradece la confianza a los dueños del local, Manu y Cris.

Aunque en A Coruña abundan las salas de conciertos y "hay mucha cultura", Davicín percibe que la inversión destinada a agrupaciones de "primera división" no es la misma que para el panorama local. "Quiero crear en la ciudad, a través de la asociación del Cazuza, el primer festival de buskers en Galicia. Festival de buskers quiere decir el primer festival de músicos de la calle en A Coruña", comenta Davicín. Ganador del Trebu Festival de Música Callejera en Andalucía, Davicín quiere proponer la idea al Concello.

Destaca, además, la necesidad de transformación: "Hace años había más movimiento social, sitios donde juntarse la gente más underground y organizar conciertos, pero todo eso ha desaparecido. Entonces, estos últimos años hemos tenido que reinventarnos, por la cuenta que nos trae". También nota cierto desequilibrio: "Se apuesta mucho por los grupos mainstream, invierten miles y miles de euros, y veo que falta eso de promover más a grupos locales, a grupos de gente joven y a grupos que ya llevamos mucho tiempo tocando, pero no tenemos demasiada visibilidad".

Por eso, Marmo anima a que los interesados se acerquen los miércoles al Cazuza, a experimentar un momento de desconexión y disfrute. Valora, además, el clima de respeto que han ido construyendo sesión a sesión: "La gente que fue viniendo, que ya está inmersa en estos eventos, ya está como educada de llegar a tiempo, de estar en silencio y de echar billetes, porque es taquilla inversa", apunta.

Reitera que la base de los eventos es el aprecio a las melodías inesperadas: "Todas las personas que están ahí están súper interesadas en la música, ya sea en tocarla o en escucharla, y sin ningún tipo de complejo. Hay trap, hay jazz, hay bases electrónicas, de flamenco, rumba... Cualquier cosa puede ocurrir ahí, nadie sabe, que es lo bonito, también".