¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 14 de abril

La Filmoteca inicia el ciclo de Guillermo Galoe

La Filmoteca de Galicia inicia el ciclo dedicado al cineasta Guillermo Galoe, de raíces gallegas, con la proyección de su última película, Ciudad sin sueño.

18.00 horas. Filmoteca de Galicia (Calle Durán Loriga, 10)

El Club Casino acoge una charla de consumo

La Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de A Coruña organiza la conferencia Mercado municipal o mercado: salud vs dinero.

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18.00 horas. Sporting Club Casino (Calle Real, 83)