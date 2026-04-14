Juan Manuel de la Quintana gana el premio de creación fotográfica Luis Ksado de A Coruña

El fotógrafo Juan Manuel de la Quintana ha sido galardonado con el XIX premio internacional Luis Ksado de creación fotográfica que entrega la Deputación da Coruña por su serie I gotta change.

Según destaca el jurado, se trata de una colección fotográfica que aborda con sensibilidad y rigor la salud mental. "Se destacó el carácter contemporáneo que explora la vulnerabilidad de las personas retratadas construyendo un discurso visual que al mismo tiempo da relevancia al espacio que rodea a los protagonistas", explican.

Foto de la serie 'I gotta change' ganadora del premio Luis Ksado / Juan de la Quintana

El jurado estaba compuesto por figuras de la fotografía documental y artística como el Premio Nacional de Fotografía Gervasio Sánchez; el comisario Alejandro Castellote; la fotoperiodista hispano-palestina Maysun Abu-Khdeir Granado; Mónica Torres, fotoperiodista de El País en la Comunidad Valenciana; y Ana Surinyach, editora gráfica da revista 5W.

Mención de honor

Además, en esta edición se acordó conceder una mención de honor a la serie Orta sud, de Óscar Corral, fotoperiodista gallego galardonado con el Premio Ortega y Gasset 2025, que tal y como definen, aborda los efectos de la DANA con un lenguaje visual sutil y simbólica.

También se seleccionaron las series Metamorfosis, As leccións esquecidas, Sitio aparte do mundo e Entre el tiempo y el sabor, el mar, una memoria visual, de los fotógrafos Carlos Folgoso; Raquel López; Stephane Lutier y Miguel Muñiz.

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Los premios se entregarán en la V gala Daccultura el próximo jueves 16 de abril en el Teatro Colón. El evento comenzará a las 19.00 horas y tendrá acceso libre.