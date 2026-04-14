Laura Abelleira, con un 65% de discapacidad, dos ciclos de FP y empleo en A Coruña: "Somos muy capaces. Solo necesitamos apoyo y oportunidades"

"Las personas con discapacidad somos muy capaces. Solo necesitamos apoyo y oportunidades", proclama Laura Abelleira Fraga, vecina de Arteixo, de 37 años, quien, este miércoles, participará como ponente en la jornada 'Aprendiendo a Incluir', organizada, por cuarto año consecutivo, por la Fundación María José Jove y Cogami (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade), en la sede de la entidad presidida por Felipa Jove, en A Coruña. Un encuentro concebido para sensibilizar, "desde una perspectiva práctica", acerca de "la realidad de la inclusión" y que, en esta edición, abordará "la transición del ámbito educativo al mercado laboral".

Usuaria de Aspanaes (Asociación de padres y madres de personas con trastorno de espectro autista) y del Servicio de Empleo de Down Coruña, Laura será una de las intervinientes en la sesión de tarde, abierta al público en general [con entrada gratuita, previa inscripción en www.fundacionmariajosejove.org], donde recordará su etapa educativa y compartirá su experiencia en el mundo laboral. "En los estudios me fue muy bien. Siempre saqué muy buenas notas, aunque iba al logopeda, porque tenía dificultad en el habla. En aquella etapa, me costaba un poco hacer amigos, ahora mismo, no sé muy bien por qué. No lo recuerdo...”, expone Laura, quien, tras finalizar la Educación Secundaria, decidió continuar formándose, y realizó dos ciclos de FP: primero, de Administración y Finanzas y, más adelante, de Educación Infantil.

"El de Administración y Finanzas lo hice porque, más o menos, era el único que había en Santa Comba [donde había estudiado, hasta aquel momento] que me interesase. El resto, eran de Electricidad, y todo eso, y no era lo mío”, señala esta vecina de Arteixo, acerca de la elección de un ciclo formativo que, subraya, le “gustó mucho”. “Fue en el mismo instituto donde ya había estado en Secundaria, así que muy bien. Las prácticas las hice en la oficina de Abanca de Coristanco, donde pasé tres meses, en atención al público, y realizando las labores que me iban encargando los compañeros de allí... Y muy bien, también”, sostiene.

Laura Abelleira Fraga, usuaria de Aspanaes y del Servicio de Empleo de Down Coruña. / Gustavo de la Paz

Incursión en el mundo laboral

Al finalizar ese periodo de prácticas, Laura tuvo “una experiencia laboral, en la panadería Roiser, en Coristanco” también, donde estuvo empleada con “un contrato de formación, durante unos meses”, hasta que “se acabó la temporada de trabajo”. “A partir de ahí, me salieron varias entrevistas en A Coruña, y como ya estaba mi madre aquí (porque mis padres están divorciados), opté por venirme", aclara, antes de indicar que, "al final", como no le "salió" ninguno de esos trabajos, se decantó por "seguir estudiando".

"Me matriculé en el ciclo de Educación Infantil, porque siempre me gustaron los niños. De hecho, tengo también el curso de monitora de tiempo libre”, subraya Laura

"Fue cuando me matriculé en el ciclo de Educación Infantil, porque siempre me gustaron los niños. De hecho, tengo también el curso de monitora de tiempo libre”, señala Laura, quien, al finalizar este segundo ciclo de FP, "no tenía, aún, el diagnóstico de autismo", sino que "vino después, a los 25 años". "En aquel momento, estaba con crisis de ansiedad y, aunque me llevaban un psicólogo y una psiquiatra del centro de salud (con quien continúo, a día de hoy), también fui a los servicios sociales municipales, para que me ayudasen un poquito con ese tema. Me derivaron a hacer unas pruebas en el Hospital de Oza y, a partir de ahí, fue cuando me dijeron que tengo autismo con ansiedad, por lo que me subieron la discapacidad del 33 al 65% actual”, explica, sobre un diagnóstico que, reconoce, le "hizo entender muchas cosas que había vivido en el colegio y el instituto”.

Cuenta Laura que el diagnóstico de autismo no le llegó hasta "los 25 años": "Me hizo entender muchas cosas que había vivido en el colegio y el instituto"

El apoyo de las entidades

Fue, entonces, cuando Laura entró en contacto con Aspanaes, entidad donde encontró “mucho apoyo”, y de la que hoy es usuaria. “También estoy con Down Coruña, donde me están ayudando con el tema del empleo. Con ellos, empecé trabajando en Leroy Merlín, un mes, por Navidad. De ahí, salté al Quiosco de la Plaza de Ourense, donde estuve empleada durante dos años y unos meses, hasta que cerró. Y, ahora, desde hace un mes, estoy en la cafetería Atalaya (del Grupo Gasthof), en los Jardines de Méndez Núñez, donde he coincidido con otra de las compañeras que estaba de cocinera en el Quiosco. Hasta ahora, mi horario era de jueves a domingo, de 4 a 8 de la tarde, pero, desde esta semana, me han aumentado un día, de modo que trabajo de miércoles a domingo, en el mismo horario”, detalla, antes de enumerar los motivos que, desde su punto de vista, hacen del empleo un "pilar fundamental" para lograr "la inclusión plena" de las personas con discapacidad.

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"Trabajar te ofrece unas rutinas, y te da estabilidad económica. En mi caso, además, el hacerlo de cara al público me permite conocer gente”, destaca Laura

“Por las rutinas, porque ganamos dinerito para nuestros gastos, y todo esto... Trabajar te da estabilidad económica. En mi caso, además, el hacerlo de cara al público me permite conocer gente”, destaca Laura, para, a continuación, trasladar "una petición", dirigida, conjuntamente, a "las Administraciones, las empresas y toda la sociedad", en general. "Que nos apoyen y no nos aparten, porque no somos bichos raros. Somos muy capaces, solo necesitamos oportunidades", reivindica.