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El lotero de Carrefour donde se selló la Primitiva millonaria: "El delegado nos dijo que ya estaba liquidada"

Este martes se celebra en A Coruña la segunda sesión del juicio

Segundo día de juicio por el caso del boleto de la Primitiva premiado con 4,7 millones de euros: dos familias pugnan por una fortuna

Segundo día de juicio por el caso del boleto de la Primitiva premiado con 4,7 millones de euros: dos familias pugnan por una fortuna

Gustavo de la Paz

Ana Carro

El lotero de la administración de lotería de Carrefour donde se selló la Primitiva millonaria en junio de 2012 aseguró este martes en la segunda sesión del juicio que se celebra en A Coruña que el delegado provincial de Loterías, Miguel Reija, hermano del lotero acusado de quedarse con el boleto les dijo que "ya estaba liquidada".

El marido de la propietaria del despacho recordó que se enteraron "un sábado por la noche" de que habían vendido el boleto premiado con 4,7 millones de euros, cuando les llamó el delegado para darles la enhorabuena. Fue el lunes cuando se les informó de que se trataba de "una apuesta automática". 

Unos días después, detalló, una señora acudió a la administración y preguntó "si se había cobrado el boleto porque su madre había perdido uno". Por ello, la dueña del despacho llamó a la delegación y contactó con Miguel Reija. "Dijo que la Primitiva ya estaba liquidada, cobrada".

La historia no quedó ahí, pues un mes después apareció un cliente habitual, que era Manuel Ferreiro, ya fallecido y defendido en este juicio por la abogada Belén Canosa, quien le dijo que esa Primitiva era suya. "Se quedaron con ella", se quejó. Algo que repitió días después, por lo que el lotero de Carrefour le propuso ir a poner una reclamación a la delegación, algo que hizo.

Más tarde, la Policía, a quien acompañaba el delegado Miguel Reija, acudió a la administración a tomar huellas a los empleados. "Nos dijo que había aparecido un boleto, que lo había encontrato un señor muy formal y educado", apuntó, aunque nadie específico que era su hermano, lo que supieron por un periódico. 

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Preguntado sobre el procedimiento si aparece un boleto sin dueño en una administración, el lotero explicó que se suele "colocar en la ventanilla" a la espera de que aparezca su propietario. "La ilusión más grande de un lotero es dar un premio grande. Estamos para eso", manifestó el trabajador del despacho de Carrefour, y reconoció que este boleto millonario solo les trajo "problemas y disgustos".

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