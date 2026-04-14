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Monte Alto, Os Rosales y el paseo marítimo, cortados por la contrarreloj de O Gran Camiño

El Concello establece cortes de tráfico a partir de las 11.00 horas en tres sectores clave por la prueba ciclista

Preparativos para O Gran Camiño.

Preparativos para O Gran Camiño. / Gustavo de la Paz

RAC

A Coruña se prepara para cerrar las vías de su borde litoral durante buena parte de la jornada de este martes. El recorrido de la prueba ciclista de O Gran Camiño limitará el acceso a Monte Alto, Os Rosales y el paseo marítimo, así como el aparcamiento. Desde la pasada noche se mantienen los separadores que cerrarán el paso a los vehículos a partir de las 11.00 horas y hasta las 17.10 horas.

El Concello ha dividido los cortes de tráfico en tres sectores: un primer tramo en el paseo marítimo y la Torre de Hércules; un segundo tramo desde las Esclavas a Labañou; y un tercero que discurre entre Os Rosales y O Portiño.

Preparativos en A Coruña para la contrarreloj de O Gran Camiño

Preparativos en A Coruña para la contrarreloj de O Gran Camiño

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Preparativos para O Gran Camiño / Gustavo de la Paz

La prueba comenzará en la Torre de Hércules, concretamente los ciclistas saldrán desde el estacionamiento del centro de interpretación, y pasarán por el paseo marítimo hacia Labañou y Os Rosales, desde donde enfilarán hacia O Portiño y, de nuevo por el paseo marítimo, regresarán a los pies del faro donde está prevista la línea de meta.

El Concello recomienda planificar los desplazamientos y evitar en la medida de lo posible el uso del vehículo privado. También el transporte público se verá afectado en las líneas que circulan por el recorrido cortado, así como el servicio de BiciCoruña, que sufrirá el cierre de las estaciones ubicadas a lo largo de este recorrido.

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Desde la sala de pantallas de la Policía Local, explican que el tráfico, de momento es fluido, en la mayor parte de la ciudad, con las excepciones de Alfonso Molina, que registra desde primera hora circulación intensa de entrada a la ciudad, así como el acceso al polígono de Agrela.

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