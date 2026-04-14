Multa de 3.000 euros a un local de A Coruña por vender alcohol a menores
El Concello publica la sanción en el BOE al no poder notificársela al titular del establecimiento
A Coruña
Un establecimiento de hostelería de A Coruña deberá abonar una multa de 3.001 euros por vender bebidas alcohólicas a menores de edad, según figura en la notificación publicada por el Concello en el Boletín Oficial del Estado. En la publicación se detalla que el responsable del local, cuya dirección no se indica, infringió de forma grave la ley estatal que prohíbe el consumo y la distribución de bebidas espirituosas a quienes no cumplan los 18 años.
El Concello debió recurrir a la publicación del aviso en el BOE al no poder notificar la sanción por las vías habituales. El titular del establecimiento tiene de plazo hasta el próximo día 20 para ingresar el importe de la multa.
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