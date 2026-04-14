La Policía Local de A Coruña busca a un conductor que arrolló mortalmente a un perro
El atropello ocurrió en la mañana del lunes, 6 de abril, en las inmediaciones del edificio de Náutica de A Coruña
La Policía Local busca al conductor que, este lunes en torno a mediodía, arrolló mortalmente a un perro en la rotonda de la escuela de Náutica. Según testigos presenciales, la dueña cruzaba con el animal, de pequeño tamaño, por un paso de peatones en el momento del atropello. El vehículo no se detuvo y continuó su marcha.
Fuentes de la Policía Local afirman estar buscando el vehículo a través de las cámaras del lugar, pero dudan que el suceso se pueda considerar una fuga. Debido al tamaño reducido del animal, cabe la posibilidad de que el conductor ni siquiera notara el atropello.
En un intento de obtener asistencia sanitaria para el perro, una vecina de la zona y testigo del atropello llamó a una clínica veterinaria cercana. "Lo llevamos a la clínica, pero ya llegó muerto", lamenta.
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