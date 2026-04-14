La Policía detiene a los ladrones de un bar y de un local en obras en A Coruña
Los hechos ocurrieron en establecimientos de la calle Torreiro y el polígono de Agrela
En el primero los polícias sorprendieron a un hombre con una bolsa llena de monedas
La Policía Nacional detuvo a los autores de dos robos con fuerza cometidos este fin de semana en A Coruña. El primero ocurrió a las 21.00 horas del viernes en un bar de la calle Torreiro al que el autor accedió forzando la puerta, lo que hizo activarse la alarma del establecimiento y motivar la llegada de los agentes, que sorprendieron al delincuente en el interior con una bolsa que contenía una gran cantidad de monedas, por lo que fue detenido y trasladado a la comisaría.
El segundo robo se produjo en la madrugada del sábado, cuando dos individuos fueron avistados por el vigilante de seguridad de un establecimiento de la calle Severo Ochoa, en el polígono de Agrela, al intentar acceder al interior del local, que se encontraba en obras. Los agentes realizaron una búsqueda por diferentes zonas de la ciudad, hasta que en la avenida de A Sardiñeira escucharon un fuerte ruido de cristales rotos y vieron a dos personas que habían fracturado con una piedra la ventanilla de un vehículo estacionado y cuyas características personales coincidían con las facilitadas por el vigilante.
Tras perseguirlos hasta la avenida de Arteixo, ambos fueron detenidos y se les intervinieron dos básculas de precisión, una barra metálica extensible, diversas joyas y una cartera con documentación, supuestamente robada. Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial tras ser instruidas de las correspondientes diligencias.
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