El PP reclama explicaciones sobre el "agujero" de 9,6 millones en las cuentas de A Coruña

“Inés Rey debe dejar de mentir a los coruñeses", manifestó este martes el portavoz municipal del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, en relación con el resultado negativo de 9,6 millones del presupuesto del Concello del año pasado, sobre el que considera que la alcaldesa, Inés Rey, debe dar explicaciones a la ciudadanía.

Lorenzo exigió transparencia y toda la documentación económica solicitada por su grupo, además de que se dé cuenta de las consecuencias que tendrá esta situación económica, ya que considera que el Gobierno local "tendrá que hacer grandes recortes en el gasto de este año o una subida de impuestos para aumentar los ingresos o pedir un préstamo a amortizar antes de acabar el mandato”.

"Mucho nos tememos que vayan a afectar a inversiones o a gasto social", afirmó el portavoz del PP sobre los recortes, a los que expresó su rechazo, así como a la subida de impuestos, de los que dijo que se subieron "todos en los últimos años".

Lorenzo denunció además un "agujero urbanístico" por casos como el del polígono del Parque de Oza y el proyecto de As Xubias, en los que denuncia "cambios en el planeamiento sin consensuar con los vecinos", con posibles consecuencias económicas de las que advirtió que "podrían convertirse en un nuevo Someso o un nuevo Conde de Fenosa que acabamos pagando con el dinero de todos".